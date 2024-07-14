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埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

編譯盧思綸／即時報導
前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭。（美聯社）
前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭。（美聯社）

美國前總統川普13日在造勢中遭遇槍擊刺殺，紐約郵報引述消息人士透露，槍手是20歲的庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。這項訊息尚未經官方證實，但已有多家媒體披露部分訊息。

路透報導美國有線電視新聞網（CNN）引述若干消息指出，當地媒體稱槍手是一名20歲的賓州男子。美聯社也報導槍手為20歲男性。

紐約郵報指出，庫魯克斯來自賓州地方自治市伯特利公園（Bethel Park），在距離造勢看台130多碼（約118公尺）外的一個製造工廠屋頂連續開火，隨後遭狙擊手擊斃。遺體旁尋獲一把AR步槍。

CNN報導，美國聯邦調查局（FBI）最新召開記者會，將槍擊案定調為「企圖刺殺」，不過刺殺動機依然不明。

FBI匹茲堡辦公室特別探員洛傑克（Kevin Rojek）在記者會中表示，正在努力透過「生物識別」確認槍手身分，因為槍手身上未能發現身分證件，已經快要確認確切身分。

洛傑克同時稱，對於當局執法人員沒能掌握槍手位置感到「震驚」，導致槍手能連續開好幾槍。

除此之外，當局出於「高度謹慎」，事後在現場布署「拆彈人員」。

賓州 槍擊 FBI

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