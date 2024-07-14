我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普造勢遭槍傷 媒體憂1960年代末政治暴力黑暗期重現

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

川普造勢遭槍傷 媒體憂1960年代末政治暴力黑暗期重現

編譯湯淑君／綜合外電
前總統川普13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員護送下台時向台下支持群眾振臂握拳。（美聯社）
前總統川普13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員護送下台時向台下支持群眾振臂握拳。（美聯社）

前總統川普13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員緊急護送他下台，隨後川普發布聲明報平安。媒體評論指出，這起事件可能使這場本就不平靜的總統選戰再生波瀾，令人憂心後續餘波漾可能導致類似1960年代末期政治暴亂的歷史重演。

這次事件在川普上台演講後幾分鐘就發生，現場可聽見幾聲槍響。根據捕捉到現場情況的影片，特勤局人員說：「槍手已倒下。」川普走下台時，可見他暫停腳步，向著台下支持群眾握拳振臂。他的耳部和臉頰染了一片血跡。

事件發生後，川普在他的社群媒體平台Truth Social上發文向特勤局致謝。他寫道：「對槍手一無所知，他已死亡。我中彈，子彈射穿右耳上部。」

拜登總統發布聲明，表示已聽取簡報。他說：「我很欣慰他（川普）此刻安好。美國不容許這種暴力，我們必須團結一致譴責暴力。」接著在電視上露面時，拜登表示正等著進一步訊息，對這起事件是不是刺激企圖不予置評。

巴隆周刊（Barron's）發表評論指出，當前這場選戰本就混亂、激昂，如今又發生這起事件，令人憂心可能激化政治暴力。川普之前一再以政治獵巫受害者自居。6月紐約陪審團封口費案宣判他34項罪名成立後，川普正等候判刑結果。

儘管這起事件的主使者是誰，尚不明朗，但社群媒體上已湧現將這起槍擊事件歸咎於川普政敵的聲浪。根據華爾街日報報導，開槍的嫌犯和一名旁觀者已被擊斃。目前還不清楚槍手的動機和背景。前總統雷根1981年遭槍傷，槍手行刺動機只是為了引起好萊塢女星茱蒂佛斯特注意。

此刻，民主黨內因為拜登在6月27日首場總統大選辯論表現得垂垂老矣，而籠罩著一片低氣壓，勸退聲浪雖 一波接一波，但拜登至今仍堅持不退選，令民主黨陣營陷入集體焦慮。

除了給總統選戰添加不確定性外，川普遇襲可能加劇美國分裂。1960年代末期，美國陷入一段政治暴力事件頻仍的黑暗期，費時多年才平息。倘若後續紛爭愈演愈烈，2024年7月13日很可能成為類似歷史重演的起始日。

川普 拜登 社群媒體

上一則

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

下一則

分析：川普遇刺成歷史一刻 掩蓋「換拜」聲浪、贏得同情

延伸閱讀

川普遭槍擊 胡錫進：贏了不少同情分 重回白宮又近一步

川普遭槍擊 胡錫進：贏了不少同情分 重回白宮又近一步
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇襲震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

川普遇襲震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀
川普造勢遇刺 裴洛西引丈夫遇襲事件 歐巴馬稱幸好沒事

川普造勢遇刺 裴洛西引丈夫遇襲事件 歐巴馬稱幸好沒事

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂