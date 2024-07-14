川普造勢遭槍傷 媒體憂1960年代末政治暴力黑暗期重現

前總統川普13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員護送下台時向台下支持群眾振臂握拳。（美聯社）

前總統川普 13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員緊急護送他下台，隨後川普發布聲明報平安。媒體評論指出，這起事件可能使這場本就不平靜的總統選戰再生波瀾，令人憂心後續餘波漾可能導致類似1960年代末期政治暴亂的歷史重演。

這次事件在川普上台演講後幾分鐘就發生，現場可聽見幾聲槍響。根據捕捉到現場情況的影片，特勤局人員說：「槍手已倒下。」川普走下台時，可見他暫停腳步，向著台下支持群眾握拳振臂。他的耳部和臉頰染了一片血跡。

事件發生後，川普在他的社群媒體 平台Truth Social上發文向特勤局致謝。他寫道：「對槍手一無所知，他已死亡。我中彈，子彈射穿右耳上部。」

拜登 總統發布聲明，表示已聽取簡報。他說：「我很欣慰他（川普）此刻安好。美國不容許這種暴力，我們必須團結一致譴責暴力。」接著在電視上露面時，拜登表示正等著進一步訊息，對這起事件是不是刺激企圖不予置評。

巴隆周刊（Barron's）發表評論指出，當前這場選戰本就混亂、激昂，如今又發生這起事件，令人憂心可能激化政治暴力。川普之前一再以政治獵巫受害者自居。6月紐約陪審團封口費案宣判他34項罪名成立後，川普正等候判刑結果。

儘管這起事件的主使者是誰，尚不明朗，但社群媒體上已湧現將這起槍擊事件歸咎於川普政敵的聲浪。根據華爾街日報報導，開槍的嫌犯和一名旁觀者已被擊斃。目前還不清楚槍手的動機和背景。前總統雷根1981年遭槍傷，槍手行刺動機只是為了引起好萊塢女星茱蒂佛斯特注意。

此刻，民主黨內因為拜登在6月27日首場總統大選辯論表現得垂垂老矣，而籠罩著一片低氣壓，勸退聲浪雖 一波接一波，但拜登至今仍堅持不退選，令民主黨陣營陷入集體焦慮。

除了給總統選戰添加不確定性外，川普遇襲可能加劇美國分裂。1960年代末期，美國陷入一段政治暴力事件頻仍的黑暗期，費時多年才平息。倘若後續紛爭愈演愈烈，2024年7月13日很可能成為類似歷史重演的起始日。