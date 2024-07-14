賓州造勢 川普遭槍擊 右耳中彈 槍嫌及1民眾喪生

前總統川普13日下午在賓州巴特勒郡(Butler County)競選造勢時，遭人近距離開槍，臉上及耳朵出血；他在特勤人員護衛下離去。(美聯社)

聯邦官員及消息人士指出，前總統川普 13日下午在賓州 巴特勒郡(Butler County)競選造勢時，遭人近距離開槍，臉上及耳朵出血；他在特勤人員護衛下離去；他的競選總部發表聲明表示，幸好在執法單位及急救人員協助下，川普無性命之憂；開槍嫌犯遭特勤局擊斃，一名參加造勢的觀眾也在事件中喪生。

川普右手摸頸 臉上有血

美聯社報導，共和黨準總統提名人的川普在共和黨全國代表大會召開前一天來賓州造勢，登台沒多久，當他拿出一張圖卡指出每日穿越邊界人數時，人群突然傳出開槍的砰砰聲，可以看到川普右手摸往自己頸部，顯然臉上有血跡。

川普13日在賓州巴特勒郡競選造勢時，遭人近距離開槍。圖為他在遭槍擊後用手摸右耳。(路透) 特勤人員幫助川普起來，川普臉上明顯有血，他高舉握拳向群眾示意無事。(美聯社)

槍聲不斷 可能多人受傷

保護川普的特勤局幹員衝上舞台，保護他躲到舞台樓梯背後，台下數千人當中傳出尖叫聲，幹員保護川普時仍槍聲不斷。紐約時報報導，槍聲聽來像小口徑槍枝擊發。

特勤局(Secret Service)發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)聲明表示，「事件發生之後」，川普「平安」，此外未提供細節。

巴特勒郡檢察官向美聯社表示，開槍槍手以及一名參加造勢群眾在事件中死亡。坐在造勢大會第一排的賓州前國會議員墨索(Dan Meuser)對記者說，他聽到七、八聲槍響，「人群中可能有多人被槍擊倒地」。

槍響後，特勤人員站上舞台攻擊槍手。(美聯社) 現場槍響後，人們驚慌找掩蔽物躲藏。(美聯社)

在槍聲響起之前，川普正向支持者秀出一張圖卡，指出非法越界人數，而他的影音助理也把圖卡內容投射在舞台上方的螢幕上。槍聲響起後，川普迅速蹲下。

槍聲分為兩股，往站在露天舞台燈光旁的川普左方劃過，硝煙由舞台座椅區升起。

幹員大喊臥倒 人群尖叫

人群開始尖叫之時，特勤局幹員立即撲倒、護住川普；官員們向群眾大喊，要大家臥倒，就地掩護，另要求在登台樓梯旁採訪川普演講的媒體成員離開。

過沒多久，川普在一群特勤局幹員包圍下站起來，向群眾揮拳，接著被簇擁離台，送進他的大禮車，然後快速離開現場，送當地醫院救治。

川普後來在自己「真實社群」(Truth Social)平台表示，自己遭一枚子彈擊中，劃破右耳上邊。

川普離去之後，一群身著迷彩服的官員陪護一人離開舞台講壇左方的看台長椅。警方用長膠帶封鎖案發現場，群眾開始離開，舞台座椅血跡明顯可見。

紐時現場記者李維安(Simon Levien)報導，顯然至少三人受傷。有人大喊，「同胞們，川普今天剛剛當選了。他是烈士」。

拜登 斥惡心 美國不容暴力

白宮表示，拜登總統、副總統賀錦麗已聽取簡報，了解造勢場合發生事故。拜登隨後由白宮向全國演說，譴責這起槍擊事件，表示美國不容這種暴力發生，「真是惡心。正因如此，我們必須團結全國」。拜登稍早對記者群說，自己已試著接觸川普，但川普正接受醫生治療。拜登並指出，特勤局正在搜集更多有關這一事件的細節。

依規定，參加川普造勢活動的人按規定須接受安檢，必須行經金屬探測器，袋子及隨身財物都要經過搜查，以防武器等違禁物品。