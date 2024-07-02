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封口費案／檢量刑建議保密至7/11 不排除法官選後宣判

記者顏伶如／綜合報導
在川普的封口費案被陪審團判決有罪後，預計本月11日由法官宣判刑期，紐約檢察官白艾榮已將他建議的刑期送交法官，但未對外透露。（美聯社）
在川普的封口費案被陪審團判決有罪後，預計本月11日由法官宣判刑期，紐約檢察官白艾榮已將他建議的刑期送交法官，但未對外透露。（美聯社）

前總統川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團5月30日宣判34項罪名全數定罪，川普成為美國史上第一位遭到重罪定罪的前任總統，法官訂於7月11日宣布刑期。紐約時報報導，曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)1日提交量刑建議給紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)，但內容則將保密直到宣判。川普辯護律師可對量刑建議做出回應。

川普總共有四件刑事官司，「封口費」案是可能是大選投票日之前唯一出現審判結果的訴訟。雖然川普最高面臨四年有期徒刑，但一般預料法官將判處緩刑。

除了「封口費」案之外，川普面臨的干預2020年大選、「密件門」等官司則一再出現耽擱。最高法院1日裁定，川普遭控涉嫌國會暴亂的推翻選舉案若屬於「公務行為」(official acts)範疇，將可以享有某種程度的總統豁免權。

紐約州級法院與聯邦法院不同，量刑文件通常受到保密，除非法官同意公布，因此白艾榮建議量刑究竟為何，外界可能要等到7月11日才知道。宣判日期距川普在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)獲提名成為共和黨2024年總統候選人只差幾天。

報導指出，默欽為「封口費」案宣判刑期，面臨前所未見的難題，將有空前的司法及政治影響，不管如何量刑，許多民眾都將表示不贊同。

如果川普坐牢，美國政治兩極化將更加嚴重。如果默欽讓川普躲過牢獄之災，恐讓外界認為川普獲得特殊待遇。選舉期間，川普民調支持度領先，也讓默欽的量刑決定困難度增加，因此判決方向可能影響2024年大選結果。

除了判處坐牢數月或數年之外，默欽的選項還包括處以居家監禁、緩刑，或者宣布延到選後才宣判刑期。如果川普在大選勝出，默欽則可在川普任期屆滿之後才宣判刑期。

川普 紐約州 白艾榮

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