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藐視國會入獄 班農：引以為傲 在獄中仍會支持川普

記者顏伶如／綜合報導
川普時代白宮顧問班農（中）因藐視國會案1日入獄，他在入獄前表示堅定支持川普。（美聯社）
川普時代白宮顧問班農（中）因藐視國會案1日入獄，他在入獄前表示堅定支持川普。（美聯社）

前總統川普任內的白宮資深顧問班農(Stephen Bannon)因藐視國會定罪，2022年10月被判坐牢4個月。班農在入獄前夕請求最高法院允許暫緩服刑但遭駁回。聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)指出，班農1日中午時分抵達康乃狄克州丹伯里(Danbury)聯邦監獄報到後立即遭到收押，開始服刑。美聯社報導，班農自稱「政治犯」(political prisoner)，還說獲川普「大力支持」。

聯邦地區法院裁定7月1日前必須入監報到，班農則聲請延後服刑，但6月20日遭華府聯邦巡迴上訴法院駁回。班農6月21日提出緊急動議，請求最高法院允許上訴期間暫免坐牢，6月28日又遭大法官駁回。

眾院國會暴亂調查委員會對班農發出傳票要求配合調查，班農因一再拒絕配合而遭藐視國會罪名起訴，被陪審團裁定藐視罪名成立。班農坐牢期間將持續上訴。

美國廣播公司(ABC)報導，班農進入丹伯里聯邦監獄之前對支持者說，對於開始坐牢感到自豪。

美聯社報導，班農抵達丹伯里聯邦監獄前，監獄外圍的路旁便有少數帶著海報、旗幟的支持者聚集，班農與共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)抵達時受到支持者歡呼。示威群眾則對班農叫喊「把他關起來」、「叛徒」。

70歲的班農說：「我對於進入監獄感到光榮。如果這是對暴政挺身而出的代價，如果這是挑戰加蘭德(Merrick Garland)貪腐司法部的代價，如果這是挑戰裴洛西(Nancy Pelosi)的代價，如果為了挑戰拜登要付出如此代價，我覺得非常榮幸。」

被問到是否對於行為感到後悔，班農回答：「不但沒有後悔，我還引以為傲，如果沒做反而會覺得很糟糕。對於今天來坐牢我並不以為意。」

班農對支持群眾說，在獄中仍然支持川普，播客節目規模也會愈來愈龐大。

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