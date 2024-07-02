川普政治勝利？華郵分析豁免權裁決「4要點」

2020年1月6日當天，川普總統在白宮前發表的演講，被視為煽動支持者進攻國會，阻止國會眾院的總統當選人認證程序。但大法官認為川普此舉是官方動作，可有被訴的豁免權。(美聯社)

最高法院1日裁定，前總統川普 及其他總統對在任期間的所作所為，享有極大豁免權；此決定不僅可能影響川普的案件，也可能影響未來總統的行為。

華盛頓郵報分析，豁免權裁決可歸納出以下四大要點：

勾銷川普與官員共謀

川普未獲得他最初尋求的所有行為「絕對」豁免權，但最高法院的裁決對川普而言，顯然形同政治勝利，不僅超乎眾人預期，且可望解決官司爭議。

最高法院裁定，川普不會因為任何「與司法部 官員討論」的行為而被告，這一部分在聯邦起訴書有提到。這會勾銷川普與司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)的共謀，而川普、克拉克及其他司法部高層官員也在喬亞州干預大選案件中被起訴。

最快也要10月才開審

技術層面來看，川普仍可能被起訴，但最高法院的裁決造就諸多不確定性；就今年大選而言，最重要的是拖字訣，川普的案件估計不會在大選前審判。

華府特區聯邦區域法院主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)表示，她必須考慮檢方的案件中允許哪些部分，涉及冗長討論和審慎考量，可能導致漫長的上訴。

裘特康已表示，若案件回到她手中，她將給川普法律團隊三個月時間準備，這表示無論最終決定如何，最快也要10月才會開審。

籌畫政變也能豁免？

這項決定很容易聯想到川普的案件，畢竟這是當務之急，但也會影響未來的總統作為，包括川普潛在的第二任期。

最高法院自由派大法官 示警，這項裁決授予未來總統採取激烈行徑。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)寫道，「命令海豹隊六號小組刺殺政治對手？豁免。籌畫軍事政變掌權？豁免。收賄換特赦？豁免。豁免，豁免，豁免。」

大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)則警告，總統現在可以豁免諸多指控，包括暗殺對手和煽動未遂政變。

民主黨連續悲慘五天

最高法院的裁決，造就民主黨悲慘的第五天。

拜登6月27日的辯論表現差勁，最高法院翌日做出兩項裁決，限制政府起訴國會暴亂被告，川普在公關方面取得重大勝利，並賦予右派企求多時、挑戰聯邦官員的工具。

如今，最高法院的裁決讓川普的案件變得更加複雜，且恐讓川普在第二任期內，以更極端的方式行使行政權。