最高法院提總統豁免權 自由派大法官：如給上膛武器

前總統川普。（路透）

保守派大法官 占多數的最高法院，1日裁決總統的公務行為享豁免權。前總統川普 涉及2021年1月6日國會山莊暴動案的官司幾乎確定大選前不會審理。3名自由派大法官批評，這項裁決如同給總統「上膛的武器」，後果嚴重。

最高法院1日以6：3的票數通過這項歷史性裁決，認定總統任內行使核心憲法權力有絕對豁免權，免受刑事追訴；其他公務行為應假定為有豁免權，除非證明這些行為非公務；非公務行為則沒有豁免權。最高法院將川普在國會山莊暴動案的作為是否為公務交給下級法院釐清。

前總統川普（Donald Trump）2020年11月連任失利。司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控他當時意圖推翻選舉結果，引發支持者在國會山莊暴動，在2023年8月對他提出4項聯邦重罪。川普律師團則主張他應有豁免權。最高法院1日提出對川普有利的裁決。

自由派大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）、凱根（Elena Kagan）、傑克森（Ketanji Brown Jackson）提出不同意見。他們說，最高法院給予川普他所要求的豁免權，「甚至更多」。這項裁決讓「沒有人能凌駕法律」這項憲法與政府制度的基本原則成為「笑柄」。

最高法院4月就此案言詞辯論時，川普的律師紹爾（John Sauer）主張，卸任總統在其任內的公務作為有絕對豁免權，除非遭眾議院彈劾 、且被參議院定罪；如果沒有豁免權，總統可能因卸任後恐遭政治對手追訴的風險，而無法在任內正常執行職務。

3名大法官諷刺地說，根據6名保守派大法官的觀點，一位前總統濫用權力的嚴重程度，已經讓眾議院對其彈劾、參議院也將其定罪，這種情況下竟也能享豁免權。

3名大法官說，憲法並未保護前總統涉及犯罪或有背叛國家的行為時，可免受追訴。以水門案為例，1972年尼克森（Richard Nixon）政府非法監督民主黨的會議、並濫用權力阻撓聯邦調查局對這起醜聞的調查。尼克森1974年被迫辭職，繼任總統的福特（Gerald Ford）特赦尼克森，尼克森接受特赦，即是基於「前總統面臨刑事責任」的理解。

他們批評6名保守派大法官為總統「創造」出既無法源依據、史上沒有前例、也不合理的豁免權，讓總統凌駕於法律之上，「就像是一把上膛的武器」，可供任何想把自己利益置於國家利益之上的總統使用，即使是為達成邪惡的目的，這將為民主帶來重大災難，長遠後果嚴峻。

川普預計在7月中獲得共和黨正式提名。川普律師團提出豁免權的主張，被視為是為了拖延法院的審理進度。如今最高法院將川普在國會山莊暴動案的作為是公務或非公務交給下級法院釐清，幾乎可確定川普在11月5日總統大選前不再需要為此案出庭。