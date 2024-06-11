我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

川普完成視訊保釋面談僅30分鐘 挨轟「差別待遇」

編譯廖振堯／綜合報導
前總統川普因封口費案被紐約陪審團裁定有罪，10日在佛州海湖山莊家中接受判刑前的紐約市保釋局的遠距刑前面談。(美聯社)
前總統川普因封口費案被紐約陪審團裁定有罪，10日在佛州海湖山莊家中接受判刑前的紐約市保釋局的遠距刑前面談。(美聯社)

前總統川普上個月因封口費案被判34項偽造商業紀錄罪名有罪，10日在海湖莊園(Mar-a-Lago)以視訊方式接受紐約市保釋官的詢答；知情人士透露內容只是例行性問題，整個過程不到半小時便結束。

美聯社報導，紐約市保釋官再根據面談過程整理一份報告，於7月11日宣判封口費案判刑前上交給承審法官默欽(Juan Merchan)，默欽將依這份報告酌情量刑，包括緩刑、社區服務到最高四年的監禁。

談話內容包括被告個人歷史、犯罪記錄和量刑建議，及就業、照顧家庭成員等資訊，這也是被告為自己辯護減輕處罰的機會。這類報告通常由保釋官員、社工或保釋部門的心理學家準備，除了被告本人也可能採訪被告的家人和朋友，以及受犯罪影響的人。

雖然詢答無特別爆點，但川普律師白朗奇(Todd Blanche)陪同在側的安排引起一些人質疑這是否為特別待遇，因為此詢答通常是面對面訪談，且不允許律師陪同。白朗奇是獲默欽允許旁聽，紐約市的四個公設辯護人組織：法律援助處(Legal Aid Society)、布朗士辯護人(Bronx Defenders)、紐約郡辯護服務(New York County Defender Services)、哈林社區辯護服務(Neighborhood Defender Service of Harlem)便在一份聯合聲明批評川普的特殊待遇，稱保釋部門應讓所有紐約人量刑前都能獲得相同機會，無論其收入、地位或階層，所有被定罪的人都應該在保釋面談中獲得律師幫助，而不僅僅是億萬富翁，川普正是司法系統內貧富差別待遇的例子。

該聲明指出，量刑前與保釋官員的訪談會影響法官量刑的程度，而公設辯護人與委託人一起參加這些會議的權利卻被剝奪了；此外委託人通常也不會選擇以虛擬方式參加這些採訪。負責管理緩刑部門的市府官員則表示，從2020年新冠疫情爆發後，被告就可以選擇通過視訊面談。

川普 紐約市 布朗士

上一則

移民政策被罵…拜登急固票：公民的無證配偶 可望「就地假釋」

下一則

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

延伸閱讀

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」
拜登至一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批

拜登至一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批
最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐

最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐
共和黨開支票 勝選擴減企業稅

共和黨開支票 勝選擴減企業稅

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠