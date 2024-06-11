川普完成視訊保釋面談僅30分鐘 挨轟「差別待遇」

前總統川普因封口費案被紐約陪審團裁定有罪，10日在佛州海湖山莊家中接受判刑前的紐約市保釋局的遠距刑前面談。(美聯社)

前總統川普 上個月因封口費案被判34項偽造商業紀錄罪名有罪，10日在海湖莊園(Mar-a-Lago)以視訊方式接受紐約市 保釋官的詢答；知情人士透露內容只是例行性問題，整個過程不到半小時便結束。

美聯社報導，紐約市保釋官再根據面談過程整理一份報告，於7月11日宣判封口費案判刑前上交給承審法官默欽(Juan Merchan)，默欽將依這份報告酌情量刑，包括緩刑、社區服務到最高四年的監禁。

談話內容包括被告個人歷史、犯罪記錄和量刑建議，及就業、照顧家庭成員等資訊，這也是被告為自己辯護減輕處罰的機會。這類報告通常由保釋官員、社工或保釋部門的心理學家準備，除了被告本人也可能採訪被告的家人和朋友，以及受犯罪影響的人。

雖然詢答無特別爆點，但川普律師白朗奇(Todd Blanche)陪同在側的安排引起一些人質疑這是否為特別待遇，因為此詢答通常是面對面訪談，且不允許律師陪同。白朗奇是獲默欽允許旁聽，紐約市的四個公設辯護人組織：法律援助處(Legal Aid Society)、布朗士 辯護人(Bronx Defenders)、紐約郡辯護服務(New York County Defender Services)、哈林社區辯護服務(Neighborhood Defender Service of Harlem)便在一份聯合聲明批評川普的特殊待遇，稱保釋部門應讓所有紐約人量刑前都能獲得相同機會，無論其收入、地位或階層，所有被定罪的人都應該在保釋面談中獲得律師幫助，而不僅僅是億萬富翁，川普正是司法系統內貧富差別待遇的例子。

該聲明指出，量刑前與保釋官員的訪談會影響法官量刑的程度，而公設辯護人與委託人一起參加這些會議的權利卻被剝奪了；此外委託人通常也不會選擇以虛擬方式參加這些採訪。負責管理緩刑部門的市府官員則表示，從2020年新冠疫情爆發後，被告就可以選擇通過視訊面談。