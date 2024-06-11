我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

高院會期近尾聲 將宣判川普2案等要案

記者顏伶如／綜合報導
最高法院2023-2024會期接近尾聲，大法官將在暑期休會之前宣布幾件最受矚目的重要裁決。（美聯社）
最高法院2023-2024會期接近尾聲，大法官將在暑期休會之前宣布幾件最受矚目的重要裁決。（美聯社）

最高法院2023-2024會期接近尾聲，大法官將在暑期休會之前宣布幾件最受矚目的重要裁決。華爾街日報報導，最高法院目前在本會期只完成審理61件官司，創下歷史新低紀錄，仍待裁決的29個案件當中，包括前總統川普兩件訴訟以及墮胎權官司等。

報導指出，過去一個月裡，大法官面臨內部意見分歧加上外界壓力。自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在哈佛拉得克利夫學院(Harvard Radcliffe Institute)演講時說，遇到意見明顯趨於兩極化的判決，保守派擁有多數優勢的結果，讓她偶爾忍不住在辦公室落淚。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在阿拉巴馬州司法會議上發言時則說，與妻子曾經遇到別人無禮對待及信口雌黃。

會期結束前將宣布裁決的案件當中，有兩件與2021年1月6日國會暴動有關，其中一件是川普聲稱享有總統刑事豁免權，另一件則是川普遭控妨礙司法罪名是否成立。

今年3月，科羅拉多州禁止川普列名2024年初選選票的決定遭最高法院推翻。雖然9位大法官一致同意科州無權將總統候選人排除於選票之外，但薩多馬友、凱根(Elena Kagan)及傑克森(Ketanji Brown Jackson)3位大法官分開撰寫的意見書中，批評保守派大法官過度坦護川普。保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)也同意多數決定過度坦護川普，但在個人撰寫的意見書裡，則譴責自由派惹事生非。

知情人士說，大法官之間意見相左，已經超越了理念不同的層次。保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決出爐之前兩個月就提早曝光，讓大法官之間對於保密機制產生懷疑。

接下來最高法院將宣布裁決結果的重要案件裡，「川普訴美國案」(Trump v. U.S)關鍵在於前總統是否享有總統豁免權，不必因為任內的不法情事面臨起訴，豁免權界線又該如何畫分。川普聲稱享有絕對豁免權，但4月言詞辯論庭當中，大法官雖然並沒有完全接受川普說詞，但某些大法官則認為卸任總統也應該享有某種程度的豁免權。

大法官將在「費雪訴美國案」(Fischer v. U.S.)決定國會暴動參加者遭到妨礙公務程序(obstructing an official proceeding)罪名起訴是否成立。特別檢察官對川普的干預選舉起訴罪名也包括妨礙公務程序。

「食品及藥物管理局訴希波克拉底醫學聯盟案」(FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine)、「莫利訴美國案」(Moyle v. U.S.)裁決結果， 則攸關墮胎權是否遭到進一步限縮。

最高法院本會期接近尾聲，大法官將在休會前裁定有關前總統川普的兩件訟案，其中包括涉...
最高法院本會期接近尾聲，大法官將在休會前裁定有關前總統川普的兩件訟案，其中包括涉及 2021年1月攻擊國會的總統豁免權範圍的釐清等，倍受矚目。(美聯社)
最高法院本會期接近尾聲，大法官將在休會前裁定有關前總統川普的兩件訟案，其中包括涉...
最高法院本會期接近尾聲，大法官將在休會前裁定有關前總統川普的兩件訟案，其中包括涉及 2021年1月攻擊國會的總統豁免權範圍的釐清等，倍受矚目。(路透)

大法官 川普 墮胎

上一則

購槍謊報案審結 檢：杭特吸毒證據確鑿 被告律師：檢舉證不足

下一則

CNBC：歐盟保護主義興起 對中國貿易更硬

延伸閱讀

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」
拜登至一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批

拜登至一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批
最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐

最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐
共和黨開支票 勝選擴減企業稅

共和黨開支票 勝選擴減企業稅

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠