我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

封口費案保釋聽證 川普在海湖莊園視訊詢答

編譯潘勛／綜合報導
在宣判前，依規定川普須和緩刑/假釋官員先談話。圖為川普5月30日被判34項罪名成立後步出曼哈頓法院。(美聯社)
在宣判前，依規定川普須和緩刑/假釋官員先談話。圖為川普5月30日被判34項罪名成立後步出曼哈頓法院。(美聯社)

消息人士9日表示，前總統川普10日將在自宅海湖莊園，接受紐約市保釋官員的視訊詢答，他的律師白朗奇(Todd Blanche)將陪伴在側；川普上個月因「封口費」一案偽造文書而被判刑事罪名有罪。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，知情人士透露判刑前的保釋詢答將透過特別的虛擬網路進行，同時加增網路安全措施，訪談官是一名女性，視訊詢答按理不會透過Zoom軟體進行。

保釋詢答是按法院要求所進行。法官默欽(Juan Merchan)表示，因檢方不反對，故准許白朗奇在場。川普辯護律師團按行程將在13日繳交他們的量刑建議。

川普被判34項罪名都有罪，法官預計在7月11日判刑，時值共和黨全國黨代表大會登場前幾天。

一些法律專家指出，透過視訊進行保釋詢答很不尋常，但是把前總統叫到紐約市做保釋詢答也是史無前例。

前紐約市矯治及保釋廳長霍恩(Martin Horn)指出，透過Zoom來做判刑前調查詢答，很不尋常，但他承認，要求川普親自到保釋庭「破壞力更大」。

霍恩指出，保釋詢答一般目的在取得川普的前科及社交資訊、財務來源、心理健康史、身體或是藥物上癮問題，同時評估他的生活狀況。

川普 紐約市 共和黨

上一則

華郵新發行人遭質疑 隱匿曾參與英王室竊聽醜聞

下一則

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

延伸閱讀

封口費案判刑前 川普傳10日接受觀護局人員訊問

封口費案判刑前 川普傳10日接受觀護局人員訊問
共和黨開支票 11月勝選將讓「企業降更多稅」

共和黨開支票 11月勝選將讓「企業降更多稅」
封口費案判決疑似提早外流 法官通知兩造、恐成川普翻案基礎

封口費案判決疑似提早外流 法官通知兩造、恐成川普翻案基礎
川普副手人選 紐時：北達科他州長機會高

川普副手人選 紐時：北達科他州長機會高

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

2024-06-07 20:55

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親