封口費案保釋聽證 川普在海湖莊園視訊詢答

在宣判前，依規定川普須和緩刑/假釋官員先談話。圖為川普5月30日被判34項罪名成立後步出曼哈頓法院。(美聯社)

消息人士9日表示，前總統川普 10日將在自宅海湖莊園，接受紐約市 保釋官員的視訊詢答，他的律師白朗奇(Todd Blanche)將陪伴在側；川普上個月因「封口費」一案偽造文書而被判刑事罪名有罪。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，知情人士透露判刑前的保釋詢答將透過特別的虛擬網路進行，同時加增網路安全措施，訪談官是一名女性，視訊詢答按理不會透過Zoom軟體進行。

保釋詢答是按法院要求所進行。法官默欽(Juan Merchan)表示，因檢方不反對，故准許白朗奇在場。川普辯護律師團按行程將在13日繳交他們的量刑建議。

川普被判34項罪名都有罪，法官預計在7月11日判刑，時值共和黨 全國黨代表大會登場前幾天。

一些法律專家指出，透過視訊進行保釋詢答很不尋常，但是把前總統叫到紐約市做保釋詢答也是史無前例。

前紐約市矯治及保釋廳長霍恩(Martin Horn)指出，透過Zoom來做判刑前調查詢答，很不尋常，但他承認，要求川普親自到保釋庭「破壞力更大」。

霍恩指出，保釋詢答一般目的在取得川普的前科及社交資訊、財務來源、心理健康史、身體或是藥物上癮問題，同時評估他的生活狀況。