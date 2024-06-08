我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封口費官司案外案 丹尼爾斯拒付誹謗川普60萬元律師費

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

編譯徐薏茹／即時報導
前總統川普在成為史上第一位被判重罪的前總統後後多次提到，若他在11月再度當選，將會復仇。(路透)
前總統川普在成為史上第一位被判重罪的前總統後後多次提到，若他在11月再度當選，將會復仇。(路透)

自從前總統川普上周被判34項重罪有罪以來，他和他的盟友一直威脅將採取行動報復。

川普4日告訴Newsmax，民主黨未來「很有可能」面臨訴訟；隔日他告訴福斯新聞(Fox News) 節目主持人漢尼提(Sean Hannity)，在自己被起訴後，他「完全有權追查他們」。

6日川普呼籲控告調查1月6日國會暴亂的眾院特別委員會成員，接著在採訪中告訴麥格羅(Dr. Phil McGraw)，稱「有時候復仇是合理的」。

川普曾多次提到，若他在11月再度當選，將復仇，他甚至表示，他的勝利和隨後的政策轉變可能統一這個分化嚴重的國家。

在川普成為史上第一個被判重罪的美國總統後，川普和其盟友的復仇變得愈來愈難以忽視，引起擔憂。

幾個月以來，共和黨議員一直在附和川普，抱怨檢察官對他提出的指控，威脅國會採取行動，否則未來可能會被起訴。在川普被判有罪後，這些威脅變得更加明目張膽。

川普被判罪後，共和黨人呼籲削減司法部、聯邦調查局(FBI)以及州級檢察官的聯邦資金，如曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。這是影響有限的的計畫，因為撥給地方檢察官的聯邦資金主要用於治安和預防暴力等計畫。但共和黨人也表示，一旦川普上任，情勢翻轉可能變得更明顯，川普自己任命的人將掌管司法部。

在過去一周的多個採訪中，媒體名人試圖勸阻川普，若11月勝選，不要追求對對手的報復，但川普對自己的定罪感到憤怒，堅稱自己是出於政治因素成為被攻擊的目標，不情願贊同他人的建議。

福斯新聞主持人漢尼提問川普，是否會承諾恢復公平正義，平等應用法律，並「結束這種武器化的作法？」

川普回答：「必須這麼做，但這太糟糕了。我知道你想聽我說一些好話，但我不想顯得天真。」

川普 共和黨 司法部

上一則

封口費官司案外案 女主角丹尼爾斯 拒付誹謗川普60萬元律師費

延伸閱讀

封口費官司案外案 女主角丹尼爾斯 拒付誹謗川普60萬元律師費

封口費官司案外案 女主角丹尼爾斯 拒付誹謗川普60萬元律師費
川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增

川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增
前川普國防官員：中國攻擊恐幾無徵兆 應視台灣為優先

前川普國防官員：中國攻擊恐幾無徵兆 應視台灣為優先
審完川普 輪到杭特拜登

審完川普 輪到杭特拜登

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

2024-06-07 20:55
德州西南部小鎮馬拉松5月30日遭受極端氣候襲擊，氣溫突然急劇下降，瞬間由夏入冬。(取自X平台)

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

2024-06-02 02:25

超人氣

更多 >
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬