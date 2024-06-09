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封口費案判決疑似提早外流 法官通知兩造、恐成川普翻案基礎

編譯徐薏茹／綜合報導
前總統川普封口費案裁定結果可能提前外洩，圖為陪審員在庭上宣誓。(美聯社)
前總統川普封口費案裁定結果可能提前外洩，圖為陪審員在庭上宣誓。(美聯社)

監督川普封口費案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)7日通知曼哈頓地區檢察官和川普的辯護團隊，表示一名自稱是陪審員親戚的用戶上周在紐約州法院系統的公共臉書(Facebook)專頁發表一則評論，稱川普將被定罪。

該用戶的評論寫道：「我的表親是陪審員，他說川普將被定罪。感謝大家的努力！！！！」沒有提供證據支持這一說法，陪審員的身分保持匿名。

默欽沒有表明該則評論是否合法，或者可能是惡作劇的結果，該評論目前已經移除。

根據媒體調查，留下該則評論的用戶可能是經常出現在紐約州法院系統社群媒體頁面的網路酸民。

默欽7日發給律師的簡短信函馬上激怒部分右翼評論員，他們認為這一訊息代表川普封口費案的定罪受到某種程度的玷污。

法官嚴厲要求陪審員，在審判進行期間，不得與任何人討論案件。

默欽在信函中表示，該爭議評論出現在5月29日紐約上訴法院一則口頭辯論通知的留言區，通知「與此訴訟無關」。默欽沒有要求各方進一步採取行動。

5月29日的口頭辯論通知以及該評論目前皆未在臉書頁面上顯示，可能已經刪除。

法院發言人貝克(Al Baker)說：「法院在得知這一網路內容後已視情況通知各方。」

有線電視新聞網(CNN)高級法律分析師、前州和聯邦檢察官侯尼格(Elie Honig)指出，雖然默欽出於謹慎通知法律團隊，但他的通知對此案沒有立即的影響。

侯尼格說：「法官格外小心，讓各方知道任何可能成為提出動議依據的資訊，但要對案件產生任何影響則還有很長的路要走。首先，法官必須查明該則評論是否屬實，若真的屬實，是否有任何必要的法律救濟。」

根據侯尼格的說法，即使證實屬實，也不會自動成為無效審判的根據。

川普 紐約州 臉書

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