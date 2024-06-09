白艾榮：等川普封口費案判刑後 願赴國會作證
共和黨人不滿前總統川普因封口費案被定罪，要求曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出席國會聽證會，白艾榮7日表示待川普被判刑後，就會前往華府作證。
根據有線電視新聞網(CNN)報導，曼哈頓地方檢察官辦公室8日致函給眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、俄亥俄州共和黨籍眾議員喬丹(Jim Jordan)，表明白艾榮願意在未來某個時間出席聽證會，不過以封口費案件仍在審理為由，目前暫時無法配合作證。
代表白艾榮的法律顧問在信件中表示，曼哈頓地方檢察官辦公室願意與眾院司法委員會聯繫，商討作證日期，並「更深入了解聽證會設立的範圍與目的」。
信中寫道：「本辦公室願意全力配合，此合作方式包括地方檢察官在敲定日期後，代表本辦公室提供證詞，並評估允許助理地方檢察官就其負責的起訴案，表達作證的適當性。」
報導指出，曼哈頓陪審團在上個月30日裁定川普犯下34項偽造商業紀錄的重罪，就在川普被判有罪後，喬丹就要求白艾榮與助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)出席6月13日舉行的聽證會。
白艾榮指控川普偽造前私人律師柯恩(Michael Cohen)經手的付款紀錄，以隱匿柯恩向成人色情電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元封口費，阻止她在2016年大選前將雙方不當性關係公諸於世。
根據報導，身為川普重要盟友的喬丹企圖把川普捲入的多項刑事指控，歸咎於政治動機，除了白艾榮，還主動調查曼哈頓地方檢察官辦公室其他成員。
去年喬丹就針對紐約郡(New York County)前特別助理地方檢察官波莫蘭茲(Mark Pomerantz)調查川普及其商業帝國而傳喚他，並呼籲柯朗格洛一起配合。
還有喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)指控川普意圖推翻該州2020年選舉結果，並於去年8月間起訴川普，同樣也被共和黨人質疑檢方有挪用聯邦資金之嫌。
上一則
官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了
下一則
FB留言