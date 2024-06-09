白艾榮：等川普封口費案判刑後 願赴國會作證

主持偵辦封口費案並起訴前總統川普的紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮(圖)表示，待川普被判刑後，他將會前往國會就該案作證。(路透)

共和黨人不滿前總統川普 因封口費案被定罪，要求曼哈頓 地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)出席國會聽證會，白艾榮7日表示待川普被判刑後，就會前往華府作證。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，曼哈頓地方檢察官辦公室8日致函給眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、俄亥俄州共和黨籍眾議員喬丹(Jim Jordan)，表明白艾榮願意在未來某個時間出席聽證會，不過以封口費案件仍在審理為由，目前暫時無法配合作證。

代表白艾榮的法律顧問在信件中表示，曼哈頓地方檢察官辦公室願意與眾院司法委員會聯繫，商討作證日期，並「更深入了解聽證會設立的範圍與目的」。

信中寫道：「本辦公室願意全力配合，此合作方式包括地方檢察官在敲定日期後，代表本辦公室提供證詞，並評估允許助理地方檢察官就其負責的起訴案，表達作證的適當性。」

報導指出，曼哈頓陪審團在上個月30日裁定川普犯下34項偽造商業紀錄的重罪，就在川普被判有罪後，喬丹就要求白艾榮與助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)出席6月13日舉行的聽證會。

白艾榮指控川普偽造前私人律師柯恩(Michael Cohen)經手的付款紀錄，以隱匿柯恩向成人色情電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元封口費，阻止她在2016年大選前將雙方不當性關係公諸於世。

根據報導，身為川普重要盟友的喬丹企圖把川普捲入的多項刑事指控，歸咎於政治動機，除了白艾榮，還主動調查曼哈頓地方檢察官辦公室其他成員。

去年喬丹就針對紐約郡(New York County)前特別助理地方檢察官波莫蘭茲(Mark Pomerantz)調查川普及其商業帝國而傳喚他，並呼籲柯朗格洛一起配合。

還有喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)指控川普意圖推翻該州2020年選舉結果，並於去年8月間起訴川普，同樣也被共和黨人質疑檢方有挪用聯邦資金之嫌。