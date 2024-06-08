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封口費案／川普若判監管緩刑 離開紐約得先申請

記者顏伶如／綜合報導
法律專家認為，法官可能對川普做出監管緩刑的處罰，但這對川普的競選行動將造成很大限制。(路透)
法律專家認為，法官可能對川普做出監管緩刑的處罰，但這對川普的競選行動將造成很大限制。(路透)

前總統川普「封口費」案陪審團裁定34項重罪起訴罪名成立，法官將於7月11日宣布刑期。新聞周刊(Newsweek)7日報導，法律專家表示，法官可能做出監管緩刑(supervised probation)處罰，未來川普如果要離開紐約州，必須事先向法院申請。

川普對於「封口費」案起訴始終辯稱清白，辯護律師則說一定上訴。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)如何拿捏川普刑責，引起輿論注意。新聞周刊分析，默欽的可能選項包括有期徒刑、居家監禁、罰金、緩刑等，不過法律專家普遍認為，川普坐牢機率甚低，較可能獲判緩刑，但川普的旅行自由將受到限制。

前任賓州羅倫斯郡(Lawrence County)區域檢察官曼吉諾(Matthew Mangino)受訪時說，如果判處結果是監管緩刑，法院可能對於川普的國際旅行下達禁令或祭出限制。

曼吉諾說，川普至少將被判處監管緩刑，法院可能准許川普在美國國內自由行動，但禁止或限縮國際旅遊。

曼吉諾表示，至於判處川普坐牢則有欠妥當，理由之一是川普將因此成為右派烈士，其次則是罪名屬於刑責較低的重罪，川普並無犯罪前科。

曼吉諾說，並不排除川普被判居家監禁的可能，因為川普多次違反法官下達的禁言令，持續抨擊法官，「這麼說好了，法官默欽其實並不樂意再次見到川普」。

曼哈頓刑事辯護律師弗列契爾(Lance Fletcher)對哈芬登郵報(HuffPost)指出，如果川普被判緩刑，將令人感到驚訝。他說，判處緩刑等於是「下戰帖展開司法攤牌大決戰」，因為川普每次要離開紐約州，都必須事先提出申請。

紐約郵報也報導，根據紐約州規定，川普任何時候想離開紐約州，都須獲緩刑官批准，若他想到賓州、喬州或密西根州競選造勢，這個規定會讓他的計畫變複雜。

喬治華盛頓大學法學教授特爾利（Jonathan Turley）指出， 川普馬上面臨的挑戰是緩刑官的規定。平常一個被定罪的人離開州須獲批准，這對一名總統候選人而言是很麻煩的事。 不過實際上，法官默欽有很大的權力來設定緩刑的條件，可能會對川普較寬大。

法官默欽將於7月11日宣判川普的刑期，如果被判緩刑，代表川普只要離開紐約，都必須...
法官默欽將於7月11日宣判川普的刑期，如果被判緩刑，代表川普只要離開紐約，都必須獲緩刑官同意，對他的競選活動將有很大不利影響。（美聯社）

川普 紐約州 賓州

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