法官要求7月1日入獄 班農料上訴

聯邦法官6日裁定，前白宮政治顧問班農因藐視國會罪名成立，須在7月1日以前向監獄報到，服滿四個月刑期。(路透)

聯邦法官6日裁定，前總統川普 的長期盟友、前白宮政治顧問班農(Steve Bannon，前譯巴農)，必須在7月1日以前向監獄 報到，服滿四個月刑期。此前班農因無視眾院委員會調查國會大廈暴亂案發出的傳票 ，被判犯下藐視國會罪。

聯邦上訴法院小組5月維持班農「藐視國會」原判，華府聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)批准司法部請求，要求班農開始服刑。班農預計將尋求暫緩執行法官命令，有可能延後向監獄報到日期。

班農在法院外向媒體表示，「我有很棒的律師；必要的話，會一直上訴到最高法院。」班農指他受到政治動機壓迫，此案「是為了終止MAGA運動」，但「沒有監獄能讓我閉嘴」。

班農在2022年7月被判犯下兩項藐視國會罪：一是拒絕出席眾院調查委員會作證，另一是拒絕提供他參與川普推翻2020年總統大選的有關文件。

尼科爾斯是川普任內提名的法官，最初認為此案引發重大法律問題，允許班農在抗辯期間保持自由之身。但尼科爾斯在華府聯邦法院聽證會表示，當上訴法院小組表示班農所有挑戰都缺乏依據後，情況已發生變化。

班農可就其定罪向華府巡迴上訴法院和最高法院提出上訴。班農的律師在審判中辯稱，班農並未忽視傳票，他受到指控時仍與國會委員會進行善意談判；當時班農按照律師建議行事，律師告訴他，因為委員會不允許川普律師進入聽證房間，所以傳票無效。

班農的辯護律師告訴法官，現在將班農送進監獄不公平，因為這表示他會在上訴完成以前服完刑期，此案「有嚴重憲法問題」，需最高法院審理。

班農還面臨紐約州法院刑事指控，指他欺騙了為美國南部邊境建造隔離牆提供資金的金主。班農對洗錢、共謀、詐欺等指控不認罪，審判已至少延至9月底。