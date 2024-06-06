34項重罪在身 紐約市警局將吊銷川普持槍許可證

紐約市警察局正準備吊銷前總統川普(圖)的持槍許可證。(美聯社)

一名高級警官告訴CNN，紐約市 警察局正準備吊銷前總統川普 的持槍許可證。川普因面臨紐約刑事指控而被起訴後，他的紐約隱蔽持槍許可證於2023年4月1日被吊銷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名警官表示，川普獲准持有的3把手槍中，有兩把已於2023年3月31日移交給紐約警察局，第3把槍則「已合法轉移到佛羅里達州 」。

2024年5月30日，川普被判犯下34項重罪全數有罪後，如果他仍持有在佛羅里達州的第3把槍，可能違反多項州和聯邦法律。CNN已聯繫川普的代表，以查明他在佛羅里達州是否還有槍。被定罪的重罪犯擁有槍枝為聯邦犯罪行為。

這名警官表示，紐約警察局司法局將完成調查，「這可能導致他的許可證被吊銷」。川普可能會尋求舉行聽證會質疑吊銷許可證的決定。

根據多個執法消息人士，川普獲得紐約警察局頒發的隱蔽持槍許可證已有十多年，但根據紐約警察局的指導方針和紐約州法律，因為川普申請許可證時要求保密，因此擁有公共紀錄豁免權。

川普的許可證在整個總統任期及卸任後一直保持有效，直到他在2023年3月因偽造商業紀錄等多項重罪被起訴。