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封口費案庭審結束 川普要求法官解除禁言令

中央社／紐約4日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

根據4日公布的文件，前總統川普請求法官解除在封口費案審理期間對他下達的禁言令。紐約陪審團日前裁定川普34項罪名全數成立，川普成為首位遭刑事定罪的前美國總統。

綜合法新社與路透報導，封口費案承審法官莫城（Juan Merchan）在開庭審理之初對川普下達有限度的禁言令，限制川普公開評論陪審員、證人、檢察官和法庭工作人員，後來又將範圍擴大到法官家屬與檢察官家屬。

川普曾因10次違反禁言令而遭曼哈頓法院罰款1萬元，還被警告如果公然藐視法官的命令，恐會面臨監禁。

川普在受審前曾多次透過自創的「真實社群」（Truth Social）平台發文攻擊可能的證人與檢察官。

紐約陪審團上周裁定川普在2016年總統競選的最後階段偽造商業紀錄以掩蓋性醜聞有罪，法官將於7月11日判刑。

川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）昨天致函法官，要求「終止限制川普總統庭外陳述的禁言令」。

布蘭奇寫道：「既然庭審已經結束，政府和法院所表達的憂慮，並不能成為繼續限制川普總統基於美國憲法第一修正案（First Amendment）所擁有權利的理由，川普仍是2024年總統選舉的主要參選人。」

布蘭奇引述川普競爭對手、現任總統拜登在判決出爐後的評論作為解除禁言令的理由。拜登昨天抨擊川普說，像他這樣一名「被定罪的重罪犯」在11月尋求入主白宮，讓「選戰進入了未知領域」。

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