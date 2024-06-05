3人涉川普假選舉人案 威州提重罪指控

川普競選團隊律師楚皮斯。(美聯社)

威斯康辛州4日針對兩名律師和一名助理提出重罪偽造指控，控訴他們在2020年協助提交錯誤聲稱前總統川普 在威州勝選的文件。

繼亞利桑納州、密西根州、內華達州、喬治亞州 分別提出與假選舉人計畫相關的指控後，本次是威州首次提出相關指控。

威州的指控對象為川普在該州的律師楚皮斯(Jim Troupis)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)，以及競選團隊助理羅曼(Mike Roman)。

羅曼被控於2021年1月6日將威州假選舉人文件交給賓州國會議員的員工，以便將文件送至時任副總統潘斯(Mike Pence)手中。

楚皮斯、切斯布羅和羅曼預計9月19日在戴恩郡(Dane County)巡迴法院出庭，每人面臨一項重罪指控，最高可處六年徒刑，以及1萬元罰款。

威州民主黨籍州檢察長考爾(Josh Kaul)不排除提出更多指控，包括針對10名假選舉人的指控，他表示調查正在進行中。

威州共和黨籍參議員強生(Ron Johnson)稱這些指控「可恥」，抨擊民主黨將威州的司法武器化。

8月聯邦針對川普提出控訴，稱他試圖推翻2020年總統大選的結果，有關假選舉人的動作是該控訴的核心；調查川普與2021年1月6日國會暴亂相關行為的聯邦檢察官也表示這一陰謀源自威州；川普在喬治亞州也面臨指控，他否認有違法行為。

切斯布羅和羅曼是8月在喬州 與川普一同被控告的18人之一；他們被控參與一項廣泛的計畫，意圖非法推翻該州2020年的選舉結果。

切斯布羅在與喬州檢察官達成一項協議後，於10月認罪，承認共謀提交假造文件的重罪指控；羅曼對於詐騙和共謀指控表示不認罪。

威州的10名假選舉人、切斯布羅和楚皮斯都解決了去年針對他們提出的民事訴訟。

文件顯示，威州的策略複製其他六個搖擺州的行動。