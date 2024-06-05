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拜登加強攻擊川普力道 重砲轟他是「定罪的重罪犯」

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統3日在康乃狄克州募款活動中，首度稱前總統川普是「被定罪的重罪犯」(convicted felon)。(美聯社)
拜登總統3日在康乃狄克州募款活動中，首度稱前總統川普是「被定罪的重罪犯」(convicted felon)。(美聯社)

拜登總統3日在康乃狄克州募款活動中，顯著加強攻擊前總統川普的力道，直呼他是「定罪的重罪犯」(convicted felon)，「全面攻擊美國司法體制」，若重返白宮勢必構成重大威脅。

拜登3日在康乃狄克州格林威治(Greenwich)的募款活動上，砲轟11月大選的對手川普是美國史上首位角逐白宮大位的被定罪的重罪犯。

他說：「各位，競選活動進入未知領域，美國史上頭一遭，有一位被定罪的重罪犯前總統正在競選總統一職。」

川普5月底被紐約的陪審團裁定，2016年大選前偽造商業紀錄，掩蓋付費要豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)噤聲的34項刑事罪名成立；此後，部分民主黨人呼籲拜登加強攻擊川普的措辭，這也是拜登首次公開以「定罪重罪犯」指稱川普。

拜登表示，「更具破壞性的是川普對美國司法體制的全面攻擊」，因為他憑空聲稱此案遭到操弄。

他警告，他在2020年大選中的手下敗將川普若回鍋白宮，勢必構成更大的威脅。

拜登上周在白宮表示：「這是魯莽、危險的，任何人僅因不滿判決結果，就說官司被操控，不負責任。」

拜登3日重申，「任何人僅因不喜歡」(判決)結果，就說審判被操縱，既魯莽且危險。

他表示，2020年大選後，「這個人真的做了些事」，「簡直要把他逼瘋了」；此外，拜登還稱川普「精神錯亂」(unhinged)。

川普被定罪以來，共和黨人展現團結，而判決結果將如何影響搖擺州選情仍待觀察，畢竟數千張選票的變化可能左右大選結果。

拜登3日的強烈措辭接續川普2日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問後的警告，川普當時說，若封口費案主審法官默欽(Juan Merchan)裁決刑期，後果不堪設想。

川普表示，「我不確定大眾是否支持這點，我認為許多人難以接受。你們知道，在某個時刻就會出現轉折。」

部分民主黨資深人士撻伐川普的論述煽動暴力，且考量他曾在2021年1月6日鼓勵遊行前進國會的支持者「拚命抗戰」，相關言論令人不安。

加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff，民主黨)表示，「這顯然是川普再次煽動潛在暴力，又一次危險地訴諸暴力」。

川普 拜登 白宮

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