川普5月募得1.41億元 數千萬元來自封口費案判決後

前總統川普。（路透）

前總統川普 的競選團隊與共和黨全國委員會表示，今年5月共募集1.41億美元，其中數千萬美元是在川普於封口費案被判有罪後募得。

美聯社報導，川普競選團隊要到本月稍晚才須向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）揭露募款狀況，但川普陣營提前公布數字，凸顯他們認為這一波波捐款證明上周的有罪判決激勵了他的支持者，也代表他重返白宮的努力不會受到阻礙。

現任民主黨 籍總統拜登 的競選團隊尚未公布5月份募款總額。川普與他所屬的共和黨4月份募得7600萬美元，首次超過拜登和民主黨全國委員會當月呈報的5100萬美元。

目前尚不清楚川普與共和黨的5月份開支，但這筆款項可幫助川普縮小在整個競選過程中與拜登持續存在的資金差距。

川普競選團隊今天在新聞稿中表示，5月已收到超過200萬筆捐款，每筆平均為70.27美元，其中37.6%是在封口費案判決宣布後24小時內以線上捐款方式完成，且大約1/4的捐款人是首度捐錢給川普。

川普競選團隊的資深幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）及威爾斯（Susie Wiles）在聲明中說：「民眾對川普總統的大力支持令我們感動。美國人民看穿狡詐的拜登操弄審判，向拜登和民主黨人發出強而有力的訊息：真正的判決在11月5日（大選日）。」

拜登陣營發言人穆沙（Ammar Moussa）說，將等正式呈報後「再看看這些數字實際有何變化」，但「有一點可以肯定：川普的億萬富翁朋友們正支持一個白領騙徒的競選活動，因為他們知道這是怎麼一回事：那些人開支票給他，他則替那些人減稅，卻要勞工與中產階級買單」。

川普競選團隊上周說，在紐約的陪審團於封口費一案認定川普有罪後，他們藉由線上小額募款募得將近5300萬美元。

川普因這件案子成為美國史上第一位被定罪的前總統，也是第一位被定罪的主要政黨推定參選提名人。法官訂於7月11日宣布量刑結果，但川普將提出上訴。