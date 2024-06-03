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2016選戰曾嗆關喜萊莉 川普否認說過「把她關起來」

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
前總統川普。 （路透）
前總統川普。 （路透）

前總統川普今天錯誤聲稱，他不曾呼籲要將2016年總統大選競爭對手喜萊莉．柯林頓（ Hillary Clinton）打入大牢。他告訴福斯新聞說：「我沒有說過『把她關起來』」。

法新社報導，川普成為首位遭判重罪的前美國總統，恐面臨牢獄之災。他曾於2016年選戰期間時，一再高呼要把當時的競爭對手喜萊莉關入大牢。

喜萊莉曾因擔任國務卿期間使用私人電郵伺服器而受到調查，但未遭到起訴。

而在今天播出的福斯新聞（Fox News）節目訪問中，主持人凱恩（Will Cain）詢問77歲的川普關於這句話。

凱恩問川普：「你有句關於喜萊莉的名言，『把她關起來』，後來你當上總統，卻沒這樣做。」

川普答稱：「我擊敗了她...當你贏了，事情就容易多了。民眾總是說『把她關起來』，我原本可以這麼做，但我覺得這會是件糟糕的事，如今這事也發生在我身上，因此，我對此感觸可能有所不同。」

川普接著否認他曾和民眾一起嗆聲。

川普說：「我沒有說『把她關起來』，但民眾說把她關起來，把她關起來。」

美國媒體迅速對此進行事實查核，一些社群媒體用戶上傳川普的影片集錦，內容顯示川普同意這句話，或有明確地呼籲把喜萊莉關起來。

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普的性事，以免影響川普2016年總統大選選情。由12人組成的紐約陪審團5月30日認定，川普涉及的34項罪名全數有罪。

川普此案的宣判日期是7月11日。

川普在福斯今天播出的節目中坦承自己可能會坐牢，川普稱他個人可以接受，但對他的支持者來說可能會是個「爆發點」。

川普 喜萊莉

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