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川普開通TikTok帳號 粉絲追蹤數遙遙領先拜登6倍

記者顏伶如／綜合報導
TikTok。(美聯社)
TikTok。(美聯社)

被定罪的前總統川普1日晚上加入社群平台TikTok，表示「很榮幸」。(取自Tik...
被定罪的前總統川普1日晚上加入社群平台TikTok，表示「很榮幸」。(取自TikTik)

前總統川普執政期間全力推動禁用熱門影音分享平台TikTok，如今卻在TikTok開立帳號，並立即分享1日在新澤西州紐瓦克(Newark)保德信中心(Prudential Center)觀看終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship，UFC)的短影片。川普5月30日剛被「封口費」案陪審團裁定34項罪名全數有罪，成為美國史上第一位遭到刑事重罪定罪的前任總統。

川普在1日晚間透過TikTok發布的短片中說：「我很榮幸。」影片畫面顯示，川普極格鬥冠軍賽會場向觀眾揮手致意，全場觀眾爆出「我們愛川普」(We love Trump)的喊聲，還穿插的對拜登總統的辱罵。這是川普在「封口費」案定罪之後第一次公開亮相，但川普堅稱清白。法官將於7月11日宣判刑期。

川普TikTok帳號追蹤粉絲(左圖)，遙遙領先拜登總統的帳號(右圖)。(取材自T...
川普TikTok帳號追蹤粉絲(左圖)，遙遙領先拜登總統的帳號(右圖)。(取材自TikTok)

到東部時間2日1時15分，川普TikTok帳號已經有110多萬名追蹤粉絲，是拜登總統為競選在2月開設的TikTok帳號，六倍之多。川普的TikTok這支影片已獲得220萬個讚，和超過 3800 萬次觀看。

川普競選團隊發言人史帝芬．張(Steven Cheung)發表聲明表示：「我們在每一個陣線都要有所防備，這個策略代表我們持續爭取年輕觀眾，加強宣傳支持川普、反對拜登的內容。」聲明指出，沒有其他地點比終極格鬥冠軍賽更適合做為川普TikTok帳戶的出發點，川普在現場獲得「英雄式的歡迎」，「數以千計觀眾為他喝采」。

川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)2日宣布，自從5月30日下午「封口費」案定罪裁決宣布後，川普競選團隊短短兩、三天捐款爆增，進帳超過2億。艾瑞克‧川普的妻子賴拉‧川普(Lara Trump)是共和黨全國委員會(Republican National Committee)共同主席。

艾瑞克‧川普說，妻子告知這三天光是數額幾十元的小額捐款就有超過7000萬元。

拜登今年2月加入TikTok平台，不過4月間簽署了禁用TikTok法案。

母公司為北京字節跳動科技(ByteDance)的TikTok，美國地區擁有1億7000萬名用戶，年輕人占絕大多數。美聯社報導，由於年輕人沒有看電視習慣，堪稱許多競選團隊特別不容易接觸的族群。

川普 TikTok 拜登

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