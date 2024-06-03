封口費案恐坐牢或軟禁 川普：我都接受、當選會找敵人算帳
前總統川普2日接受福斯新聞網(Fox News)專訪表示，自己被紐約州控告34項重罪罪名，而陪審團悉數認定有罪，至於法官量刑是下獄還是軟禁在家，他都可以接受，他認為或許被判有罪，堪稱民意的爆炸點；但他話風一變表示，要是自己再度當選總統，一定要向「敵人們」算帳。
有線電視新聞(CNN)報導，在福斯2日播出的節目中，川普談到自己可能被判的刑期，不管是監禁或軟禁，「都可以接受的」。他說，自己瞧見一名他的律師隔天上電視說，「不行，決不能那樣對待川普總統」，但他表示，「不必求饒」。
但川普改口說，不認為民眾可以忍受他被處刑，不敢打包票民眾可以忍受；民眾難以接受到一定程度，就會爆炸失控。
曼哈頓法院陪審團5月30日判決，川普在「封口費案」被控罪名悉數有罪，使得他成為第一位被判刑事罪名成立的前總統，也是第一個主要政黨的總統提名人，在競選總統過程中，被判犯下刑事罪。
紐約法官默欽預訂7月11日宣布對川普的量刑；默欽可以判每項罪名的刑罰為緩刑或最高4年有期徒刑，最高合併為20年。
目前川普在等候處刑宣判，沒被羈押入獄。他向福斯新聞堅稱自己沒做任何錯事，另砲轟定他有罪的人是「有病」。
川普表示，「我為憲法奮戰之中」，這場官司審訊讓他家人難受程度大於他自己。他特別談到自己妻子梅蘭妮亞；川普說，「她還好，但我覺得她一定很難受，畢竟她得閱讀那些鬼扯的東西。」
川普被問到假如2024年勝選，要不要尋求政治報復，他說那聽來雖然「美得很」，但目睹那些人幹了什麼，報復相當困難；那些人太邪惡了，只是同時國家卻也團結起來。
福斯新聞網報導，川普表示自己再當選總統，一定要向「敵人們」算帳，而且復仇會成功；那些人是壞人、有病，所做所為破壞極大；就算被害人不是他，那些人也會去追躡他人。
川普的支持者也批評承審法官默欽，說他偏向檢方；其他很多人也譴責拜登治下的司法體制被武器化，用來對付首要政敵。
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