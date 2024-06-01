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抗議陪審團做出有罪裁決 川普支持者住家外「倒掛國旗」

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
川普支持者在住家外頭展示倒掛的國旗，社群媒體也出現國旗上下顛倒的圖片。（路透）
川普支持者在住家外頭展示倒掛的國旗，社群媒體也出現國旗上下顛倒的圖片。（路透）

紐約陪審團對共和黨籍前總統川普做出歷史性有罪裁決後，川普支持者在住家外頭展示倒掛的國旗，社群媒體也出現國旗上下顛倒的圖片。

路透報導，共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）與鄉村音樂歌手傑森阿爾丁（Jason Aldean）等美國知名人士將國旗倒置。過去200多年來，在美國將國旗倒置，象徵發生國難或表示抗議。自川普於2020年大選敗選以來，這個象徵受到一些狂熱的川普支持者歡迎。

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普之間的風流韻事，非法影響2016年總統大選選情。紐約陪審團昨天裁定川普涉及34項罪名全數成立。消息一出，支持川普的社群媒體帳號立刻湧現倒置國旗的圖片。

紐約陪審團對川普做出有罪裁決後的幾分鐘，川普的忠實擁護者葛林在她的X社群平台帳號上傳倒置的美國國旗圖片。到了5月31日深夜，這張圖片已累計超過900萬次查看。

傑森阿爾丁也在他的Instagram帳號上傳上下顛倒的美國國旗圖片，稱「現在是我們國家的恐怖時刻」，又說「如果有可以發聲的時刻，那麼就是現在！無庸置疑，我們有麻煩了」。

在川普任內擔任美國駐牙買加大使的共和黨金主塔皮亞（Don Tapia）在他位於亞利桑納州的住家外插了一面倒掛的國旗。他說他接到表達支持的電話，還有汽車駕駛經過時鳴按喇叭。他透過簡訊向路透表示：「禮拜天就會把國旗轉正。」

保守派電台談話節目主持人邦奇諾（Dan Bongino）5月29日曾在節目中訪問川普，在陪審團做出裁決後，邦奇諾在他的X帳號上傳倒置的美國國旗圖片，截至今天下午累計有25萬次查看。

極右翼激進團體「驕傲男孩」（Proud Boys）邁阿密分支在通訊平台Telegram上張貼國旗倒置圖片，類似團體「愛國者之聲」（Patriot Voice）也這麼做，並發文稱「陷入嚴重災難」。

川普 共和黨 社群媒體

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