川普有罪／民調：逾半民眾認同判決 3成多反對

前總統川普被紐約州陪審團判決有罪後，民調顯示半數以上認同判決，也有將近四成認審判不公。圖為反川人士5月31日在紐約川普大廈前舉牌，指川普「有罪」。(美聯社)

前總統川普 被紐約州陪審團判決封口費案34項罪名都成立後，各家民調 紛紛調查此一判決對11月總統選舉時民眾投票意向的影響，結果發現半數以上認同判決，49%獨立選民認川普應退出大選；保守派報紙華爾街日報(WSJ)調查搖擺州選民後，語焉不詳地報導，受訪者的新想法是「兩害相權取其輕」。

國會山莊報(The Hill)1日報導，「輿觀」(YouGov)5月30日訪問全國3040位成年人後發現，約五成受訪者贊成封口費一案川普有罪的判決，19%表示不確定，約30%表示不認同。

同一項民調指出，約47%受訪者認為川普受到「公正審判」，18%表示不敢確定，約37%認為審判不公。

Axios新聞網站報導，「晨間諮詢」 (The Morning Consult)31日民調指出，54%登記選民「強烈」或「相當」認同川普有罪的判決；34%「強烈」或「相當」反對川普被判有罪。

前總統川普被紐約州陪審團判決有罪後，民調顯示半數以上認同判決，也有將近四成認審判不公。圖為川普的支持者1日在加州集會力挺。(路透)

49%獨立選民認川普應退選

49%獨立選民、15%共和黨人表示，因為川普被定罪，他應該結束競選。但民調發現，拜登 以45%支持度，在全國與川普的44%大致戰成平手。

民調發現，就算支持有罪判決的人，認為川普該獲保釋的有49%，該入獄的有44%；而登記選民裡，68%表示川普該受懲罰。

民調也揭露有些人極不信任刑事司法系統。四分之三的共和黨人表示，有罪判決讓他們對司法系統更失去信任。77%共和黨選民、43%獨立選民相信，這是定罪的動機，是想傷害川普的從政生涯。

搖擺州選民：兩害相權取其輕

WSJ報導由莎拉瑪(Vivian Salama)與柯林斯( Eliza Collins)兩位記者撰寫，標題為「民眾衡量川普被訂罪。『投票兩害相權取其輕』」、副標題為「在戰場州，(川普)有罪判決強化對2024年(拜川)再對決的恐懼」。

兩名記者寫道，對選票還可以爭取的約三分之一選民來說，川普被判有罪，可能讓他們進而支持川普、支持拜登或第三候選人。

WSJ報導，這些選民心意未定，或略微偏向某候選人，一定會大為影響11月總統選舉，原因在大多數民調顯示，這次咬得很緊的選舉中，川普領先拜登。

該報自稱與戰場州獨立、還可爭取的選民交談；一些人表示，兩位候選人都不受喜愛，川普被定罪只強化他們不祥的感受。一些人表示川普是被害人，其他人說他造成分裂。但幾乎所有受訪者都說，判決不會改變他們投票的決心。WSJ再選擇性報導五位受訪者，但沒提調查的總樣本數。