川普有罪／川粉報復性威脅 12陪審員遭「肉搜」

前總統川普封口費案經陪審團裁定全部34項罪名成立後，12名陪審員正面對「川粉」的人肉搜索和報復性威脅。(美聯社)

紐約州 高等法院陪審團一致裁定前總統川普 封口費案全部34項罪名成立後，一如事前所料，12名陪審員正面對「川粉」的報復性威脅，要過回正常日子肯定非常艱難，他們僅獲得法院下令的匿名保護，但這種保護卻何其薄弱。

封口費案開審前，法官默欽(Juan Merchan)同意檢察官的意見，頒令有關陪審員的大部分資訊必須密封，川普的律師也未反對。

然而在裁決後，一夜之間在極右網站論壇上出現「人肉搜索」，網民威脅使用暴力，試圖公開找出12名陪審員的身分，對可能的陪審員「大起底」及互相分享，包括他們的姓名、住址及其他個人信息。

追蹤網路極端主義的專家表示，過去24小時內的暴力言論數量，與聯邦調查局2022年8月搜查川普在佛州 的海湖莊園後的數量一樣多。

一些暗示性的說法，包括「希望這些陪審員能夠面對街頭正義」、「如果川普法律團隊中有人洩露陪審員的姓名，那不是很有趣嗎？」

儘管陪審員受到匿名保護，但檢方及辯方律師都知道他們的姓名。賓州大學(University of Pennsylvania)法學教授芬克斯坦(laire Finkelstein)預期陪審員的身分終將曝光，而且會是從被告一方爆出。

她建議當局可採取保護行動，包括在陪審員的住家安排警衛，或將他們安置其他安全地方，但她「希望不會走到那一步」。

紐約州參議會民主黨籍司法委員會主席霍伊爾曼-希卡(Brad Hoylman-Sigal)表示，保護陪審員的安全「具有至高無上的重要性」。

專家指出，在網路上業餘式的人肉搜索及起底，往往導致現實生活中的安全問題，在網路上分享個人資訊很容易造成錯誤識別及錯誤指控。

更令人關注的是， 遭起底的不僅是陪審員，連主審法官、檢察官及報導案件的記者，也會成為搜索對象。