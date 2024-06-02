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川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

編譯潘勛／綜合報導
前總統川普30日在紐約州被判34項刑事罪名成立之後，他的支持者已蓄勢待發，揚言要做醜惡的戰鬥。(路透)
前總統川普30日在紐約州被判34項刑事罪名成立之後，他的支持者已蓄勢待發，揚言要做醜惡的戰鬥。(路透)

華盛頓郵報1日報導，前總統川普5月30日被紐約州的一個陪審團刑事判定有罪之後，國家政體進入全新而極令人擔憂的階段，不僅影響11月選舉，對司法體制及國家都有難以估量的影響，反映在共和黨徹底脫離法治、競選會變得更醜陋、川普的政治與法律利益出現緊張，以及川普律師醒目地屈從於川普意志，辯詞拙劣等。

共和黨逐漸揚棄法律已發酵多年，但30日變得更加露骨，完全接納川普誤導人的說詞，不再相信法庭的審判。共和黨人幾無例外，都譴責陪審團判決川普有罪，即便溫和派的聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)，也認定川普是被陷害針對的。

事實上共和黨人30日晚間的發言，沒人追究川普罪行的實質；他們終於接納川普對自己官司是「政治獵巫」、「騙局」的說法。

川普一路競選下來不斷地說，自己2024年選舉若再度當選總統，必定要「報仇」；30日被判有罪之後，他的支持者已蓄勢待發，要做醜惡的戰鬥。眾院司法委員會主席喬丹要求紐約檢方來作證；福斯新聞前主播卡爾森揚言，任何人為川普的有罪判決做辯護，自己及一家老少都有性命之憂。由2016年、2020年的選舉經驗可知，一旦川普陷入困境，他的傾向是做困獸之鬥，變得更形極端，此番被定罪，可想而知會變得更狠。

川普7月11日面臨刑罰判決，再沒有別的事情可以證明：他的官司利益與政治利益兩者間有衝突。紐約州法官默欽考量定刑的要素，在川普有無悔意、是否攻擊審判。如此意味川普可以繼續攻擊這場官司，但這麼做可能冒險激怒法官，加重刑罰。默欽已表示，川普的言行舉止已恫嚇到證人及陪審團，再不停止，會導致默欽認為更重的刑罰很適當。

早在29日，法律學者麥卡錫(Andrew McCarthy)便撰文預測，川普會被判有罪，原因在川普堅持要他的律師團在審判時，官司的辯詞要屈從於他的政治敘述；川普律師因此決定反駁川普與色情片艷星丹尼爾斯有染，也未同意前律師柯恩(Michael Cohen)付封口費給她；律師們主張這些說法嚴格來說沒有必要，故此削弱了辯方團隊的公信力。他的辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在電視上說，川普開玩笑地說，自己有時想當辯護律師、真正陳詞的人；川普是聰明人，曉得自己在做什麼。

前總統川普30日在紐約州被判34項刑事罪名成立之後，他的支持者已蓄勢待發，揚言要...
前總統川普30日在紐約州被判34項刑事罪名成立之後，他的支持者已蓄勢待發，揚言要做醜惡的戰鬥。圖為他的支持者1日在加州發起的挺川遊行。(路透)

川普 共和黨 紐約州

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