川普有罪／誓言上訴 律師：川普將會競選到底

川普的辯護律師哈巴(右)受訪時堅稱川普是「政治性、針對性起訴的受害者」，他正在競選總統，這不會有任何改變。(美聯社)

前總統川普 在封口費案被判34項偽造商業記錄罪皆有罪後，已誓言將提出上訴，法律專家指出他有幾個角度能切入，雖然成功機率並不高；川普辯護律師之一哈巴(Alina Habba)受訪時則說川普仍會競選到底，什麼都改變不了這件事。

紐約時報 報導，川普可循一般上訴途徑提出質疑，但能訴諸的管道遠遠少於他聲稱的各種方法，此外最高法院干預的可能性極低，川普更可能在紐約法院提出上訴。

這次上訴形同重新檢視主審法官默欽(Juan Merchan)的審判過程，而資深律師佐德勒(Mark Zauderer)指出默欽的舉止無可挑剔，沒有任何上訴被翻案時常見的危險信號。儘管川普謾罵默欽及其家人，默欽仍說他時刻銘記、保護川普的權利，包括他「保護自己免受政治攻擊」的權利；這堵住了川普後續上訴能抓把柄的機會。

另一個切入角度則是從曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)的起訴依據著手。偽造商業記錄在紐約其實屬於輕罪，除非偽造目的是為了掩蓋其他犯罪。白艾榮便依此為基礎，指控川普偽造紀錄、違反一條鮮為人知的州法：「禁止密謀透過非法手段贏得選舉」，也就是支付封口費以贏得2016年大選。

川普律師預計會在上訴中辯稱白艾榮不適當地擴大州選舉法到聯邦競選活動，或辯稱偽造紀錄法本身並不適用於此案。退休法官卡明斯(Barry Kamins)表示這起偽造商業紀錄的起訴前所未見，如何上訴自然也是未知領域。

儘管前景未明，川普辯護律師哈巴接受英國廣播公司(BBC)訪問時堅稱川普是「政治性、針對性起訴的受害者」，他正在競選總統而這不會有任何改變。「我們看到一些腐敗現象，老實說以前從未在司法系統見過。這非常真實、絕不是故作姿態，百分之百是我們必須在11月處理和解決的問題。這個國家有很多人需要川普…這比任何人想像的都重要。」