川普有罪／投票？旅行？川普成重罪犯 這些權利受限

前總統川普被紐約州陪審團判定犯下34項重罪後，投票、旅行、擁槍等權利將被限縮。(路透)

前總統川普 被紐約州 陪審團判定犯下34項重罪，史無前例地以首位前總統或主要政黨總統候選人身分成為重罪犯。以下探究川普將因此失去哪些權利？

重罪犯禁止做什麼？

因州而異。紐約州重罪犯不能擔任包括民選職位在內等公職；但川普已不再是紐約居民。佛州 重罪犯失去的公民權利包括擔任公職和擔任陪審團。川普雖不能在佛州或紐約州任公職，但憲法沒有禁止他競選總統。

川普能否拿回自己失去的權利？

紐約州重罪犯可申請良好行為證書，在一段時間後恢復所有權利；川普犯的是E級重罪，期限三年。佛州要求重罪犯申請寬赦特別委員會；但川普是州外定罪，須以定罪州為準。

川普若連任可以赦免自己嗎？

此案不行。總統有權赦免聯邦罪行。川普在紐約州法院被判重罪，須由紐約州民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)赦免；而她已讚揚此案的定罪。

川普還能投票嗎？

應該可以。川普是佛州居民，佛州重罪犯投票問題遵守紐約州法律。紐約州允許重罪犯投票，前提是不在牢裡。

川普會入獄嗎？

川普刑期訂7月11日決定。偽造商業紀錄重罪最高可判處四年徒刑。但川普犯的是紐約州法最低級別的E級重罪，且是初犯。

紐約有人因偽造商業紀錄重罪入獄嗎？

有。法律網站Just Security調查發現，有許多因此類犯罪行為被判入獄前例。但這類定罪通常不會導致入獄。

若川普當選總統，法官要求入獄，任期間會否入獄？

因這種犯罪行為入獄的可能性相對較小。當選又被判入獄的幾個可能運作包括：最高法院介入、判決延到他任期結束後、紐約州長基於國家利益赦免他等等。

若川普入獄會得到特勤局保護嗎？

陪審團做出有罪判決後，特勤局已表明，此結果與特勤局執行保護任務方式無關。安全措施將保持不變。

川普可以出國旅行嗎？

川普被定罪不會自動阻止他持有美國護照。但可能會使他較難前往某些不允許重罪犯入境的國家旅行；其中包括加拿大、墨西哥、澳洲、中國和南非等。