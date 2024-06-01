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拜川隔空交火 川普矢言上訴 拜登批魯莽、危險、不負責

記者張文馨／華盛頓報導
前總統川普在他的川普大樓舉行記者會矢言提起上訴，他痛批被政治定罪，要靠選民11月作出裁決。（歐新社）
前總統川普在他的川普大樓舉行記者會矢言提起上訴，他痛批被政治定罪，要靠選民11月作出裁決。（歐新社）

前總統川普因封口費案30日遭陪審團認定34項重罪，川普與拜登總統31日在紐約和白宮隔空交火，川普矢言上訴，批這只是阻礙他競選總統；拜登說，只為不滿判決就稱司法被操縱，是魯莽、危險且不負責任的。

川普不滿裁決：阻撓我重返白宮

紐約陪審團30日裁決，川普為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件、企圖影響選舉皆有罪，12名陪審員在審議2天後快速決定檢方起訴川普34項指控全部有罪；川普可以在7月11日法官宣判刑期後提出上訴。

川普放話：總統大選日 由人民宣判

川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前總統，他在判決出爐後於法院走廊喊冤，自稱無辜，指這是場遭貪腐又自相矛盾的法官操控、可恥的審判；真正的裁決將在11月5日（美國總統選舉日），由人民宣判。

川普31日再露面，在曼哈頓川普大樓大廳發表超過半小時的演說，反覆批評這是被操縱的判決結果，目的在阻撓他重返白宮，川普也說，這顯示沒有美國人能倖免於出於政治動機的起訴。

川普表示，「我們將對此一騙局提出上訴。」

白宮30日稱尊重判決結果；但拜登31日在記者會上回應，「無人能凌駕於法律之上」是美國原則，川普有各種機會捍衛自己，川普律師全程參與；而這項決定由12位如你、如數百萬位美國公民所參與的陪審團裁定，在聽取整整5周的證詞，並仔細考慮後，陪審團達成一致裁決，認定川普被檢方控訴的34項罪名全數成立。

拜登表示，川普和其他人一樣享有上訴的權利，這就是美國司法體系的運作模式。

拜登表示，僅僅只是因為不滿裁決結果，就斷言裁定過程被操縱；「這是魯莽的、危險的、不負責任的。」

拜登表示，美國的司法體系運行近250年，已是美國的基石，司法體系應該被尊重，且不容任何人破壞它。

拜登總統31日在白宮舉行記者會，宣布三階段以哈停戰提議，看了手表一眼說：「該停火...
拜登總統31日在白宮舉行記者會，宣布三階段以哈停戰提議，看了手表一眼說：「該停火了。」同一時間拜登對川普開火，批川普魯莽、危險且不負責任。（路透）

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