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川普有罪／川普陣營拿判決當競選資本 選民埋單嗎？

編譯俞仲慈／綜合報導
對前總統川普的刑事案一直刻意保持低調的拜登總統競選陣營，在川普封口費案被裁決所有34項罪名都成立後展開攻勢。圖為31日紐約市的報紙都顯著報導川普被定罪的新聞。(美聯社)
對前總統川普的刑事案一直刻意保持低調的拜登總統競選陣營，在川普封口費案被裁決所有34項罪名都成立後展開攻勢。圖為31日紐約市的報紙都顯著報導川普被定罪的新聞。(美聯社)

川普因為封口費案成為歷史上第一位背負刑事罪名的美國前總統，對11月大選選情帶來的影響，備受關注。而他反向操作，有意將有罪判決當成政治資本，選民會埋單嗎？

據美聯社報導，川普2016年曾大言不慚表示：「我可以站在第五大道上公然瞄準某人開槍，也不會失去任何選民。」結果事實證明，此話有幾分可信度。

川普連任失利，四年後捲土重來，儘管面臨一系列刑事指控，但支持度依然屹立不搖，連反川普人士也不認為定罪會影響他的選情；來自亞特蘭大、58歲民主黨支持者馬克斯(Joan Marks)就悲觀預測川普會贏得年底大選：「為一位被判重罪的人當總統做好準備吧。」

陪審團判決川普被控的34項罪名全部有罪，猶如為川普戴上王冠，共和黨州長候選人、西維吉尼亞州檢察長莫里西(Patrick Morrisey)表示：「這是最高級別的政治迫害。」

而且跡象顯示凡支持定罪的共和黨人都會遭到反撲，反川大將、前馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)之前曾呼籲國人接受陪審團的判決並補充道：「在史上這個危險時刻，無論哪個黨派領導人都不應以黨派之爭繼續火上加油。」

就連莫斯科也加入川普陣營，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)也宣稱：「很明顯，川普就是透過一切合法與非法手段被有效剷除的政敵，全世界用眼睛都可以看得一清二楚。」 

德州邊境城市麥卡倫(McAllen)21歲首投族岡薩雷斯(Justin Gonzalez)關注移民政策，對於色情女星封口費等醜聞沒有那麼在意：「雖然這件事很糟糕，但仍不足以撼動我去改投拜登。」 

前總統川普30日被紐約的一個陪審團裁決所有34項罪名都成立後，他的支持者31日前...
前總統川普30日被紐約的一個陪審團裁決所有34項罪名都成立後，他的支持者31日前往紐約市曼哈頓川普大廈前集會力挺。(歐新社)

根據美國廣播公司(ABC)及易普索(Ipsos)4月底進行的聯合民調發現，80%川普支持者有八成表示，即使川普封口費案被判罪，仍會堅定支持他；只有4%表示拒投；16%表示重新考慮。

反川人士史特克(Nadine Striker)慶幸川普被定罪，不過有鑑於多年來，川普多次擺脫法律、商業與政治困境，她直言：「其他人都進監獄，但我認為他不會乖乖就範。」

川普 西維吉尼亞州 共和黨

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