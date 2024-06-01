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川普有罪／路透民調：判決後 有10%支持者動搖

記者張文馨／華盛頓報導
前總統川普30日被紐約的一個陪審團判決封口費案34項罪名都成立，川普陣營反向操作，挺川與反川兩派群眾當天在曼哈頓刑事法院外發生衝突。(路透)
前總統川普30日被紐約的一個陪審團判決封口費案34項罪名都成立，川普陣營反向操作，挺川與反川兩派群眾當天在曼哈頓刑事法院外發生衝突。(路透)

前總統川普因封口費案被判有罪，最新民調顯示，10%的共和黨選民動搖對川普的支持；未來川普還有三項刑事案件未決，60%選民認為這些案件影響重大。

在川普的刑事案判決出爐後，路透與民調公司益普索(Ipsos)投入調查，結果顯示，10%的共和黨選民反映這動搖了他們對川普的支持；同時，56%的共和黨選民不為所動，依然堅定支持川普，35%受訪者表示這反而增強了他們支持川普的決心。

路透分析，對川普而言，比起堅定支持派，可能流失的這10%意義更大。

至於中間選民，路透與益普索調查發現，25%的選民認為，川普被定罪降低了他們在11月選舉時支持川普的可能性；此外，不為所動的中間選民有56%，更將支持川普者有18%。

從全國支持度來看，調查2556位美國成人得到的結果顯示，拜登總統和前總統川普的戰況膠著，若今天就要投票，拜登獲得41%支持，川普則有39%支持。

路透報導，最新民調和本月稍早執行的另一項民調結果相差無幾，前一項民調顯示拜登與川普各擁四成支持；這兩波民調中，約五分之一的選民表示尚未決定，可能會投給第三黨候選人或者乾脆不投票。

距離選舉還有五個多月時間，總統選戰依然存在很多變數，路透報導，部分共和黨策士認為川普被定罪對選情影響不大。

紐約州高院法官默欽(Juan Merchan)將在7月11日宣布其量刑結果。調查結果顯示，53%選民認為川普不應因封口費案入獄服刑，46%則認為川普應入監。

無論川普入獄與否，都不影響其競選或就職，共和黨15日至18日舉行全代會就會提名川普為總統候選人。

川普控判決遭到操縱，檢方發動此案是政治考量，拜登則強調要尊重司法制度。

調查也顯示選民看待這起判決存在分歧，52%受訪者認為此案是為維護法治，46%說這只是為了阻擋川普重返白宮。

川普還有三起刑事案件未決，這也將牽動選情變化，路透報導，法律學者認為這三起案件比起封口費案嚴重多了。

路透調查，約60%選民認為這些案件影響重大，39%稱根本不重要。

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