川普有罪／司法界分析：他年紀大無前科 不太可能坐牢

反川民眾高舉標語指川普與艷星糾纏是在羞辱選民。（路透）

前總統川普 遭控偽造商業紀錄的「封口費」案，34項罪名30日均被陪審團裁定罪名成立，川普是否因此坐牢引起矚目。根據紐約州 州法，所有起訴罪名都是E級重罪(Class E felonies)，除了罰金之外，還可能面臨最高四年有期徒刑或緩刑。紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)將於7月11日宣判刑責。

國家廣播公司(NBC)報導，兩名法律專家認為，從川普的年齡、無前科紀錄等條件看來，川普坐牢機會不高；數千件類似罪名的相同起訴案裡，只有極少數被告後來坐牢。不過，另一名法律專家說，川普還是很可能坐牢。

報導指出，一般認為，即使川普被宣判刑期，不同罪名的處罰應該是同時執行(concurrently)，而不是連續執行(consecutively)。

NBC司法評論員羅森柏格(Chuck Rosenberg)說，默欽不太可能判處已經77歲的川普坐牢，況且川普是首犯，而且不是暴力犯罪 。

前任布魯克林(Brooklyn)區域檢察官艾德拉(Arthur Aidala)表示，法官可能會研究類似前例的刑責判決，了解刑期中位數的時間長短。艾德拉說，法官最後可能做出「非坐牢處分」(non-jail disposition)。

川普第一次遭國會彈劾時，擔任眾院司法委員會特別顧問的艾森(Norm Eisen)進行統計分析發現，因為偽造商業紀錄而被定罪的被告當中，大約每十人只有一人坐牢，而且坐牢者通常還涉及其他犯罪。

紐約犯罪辯護律師庫比(Ron Kuby)則認為，默欽審理白領犯罪案件時，對於有錢有權的被告，向來是以祭出從重量刑聞名。

庫比表示，僅管川普坐牢牽涉到到特勤局(Secret Service)如何維安的實際問題，但默欽仍可能判處川普坐牢。

庫比也表示，川普應該不必擔心錯過共和黨全國代表大會(Republican National Convention)，因為大會將在「封口費」案宣判刑期四天之後開幕。