川普有罪／共和黨策士：恐丟威州、密州和賓州3搖擺州
前總統川普封口費案34項控罪全部被判罪名成立，共和黨自家的分析指出，在11月大選裡，川普將要在威斯康辛、密西根及賓州等關鍵搖擺州付出代價，失去支持。
福斯新聞網(Fox News)撰稿人、共和黨資深政治策士羅夫(Karl Rove )在該電視台的「美國報導」(America Reports)節目中，分析了全國廣播公司及美國公共廣播公司(NPR/PBS Newshour)最近的民調結果，從而得出上述結論。
有關民調目的是衡量選民對川普被判有罪的反應，結果顯示15%的登記選民及獨立選民更有可能投票給他，17%登記選民及11%獨立選民不支持他。至於其餘人等表示，定罪不會影響他們的決定。
當節目主持人羅伯茨(John Roberts)問及，假如川普脫罪，那他會變成「鐵氟龍」(Teflon，不沾鍋，意即他將不會受到其他案件影響)嗎？
羅夫表示，「如果他沒罪，確實會成為鐵氟龍，其他案件將不會對他構成影響，(封口費案)也會成為大選前的最後一起案件。」然而川普最終被判罪成，那就不要低估所產生的問題。
羅夫列舉一連串數字指出，根據民調數據分析綜合網站RealClearPolitics的分析，川普在密西根的平均值，支持率上升了0.5%，在賓州上升了2%，在威州上升了0.3%；因此在一場勢均力敵的競選中，若失去了11%的選民支持，帶來的後果實在太大了。
不過羅伯次反問，(川普被定罪)雖然在獨立選民方面失去11%支持，但仍然有15%的人更可能投票給他，這不是淨得益嗎？
羅夫回答說，更有可能投票給川普的，肯定是他的鐵杆粉絲支持者，不會是猶疑不決的人。換言之，不管川普有罪與否，這些鐵杆支持者都一定投票給他，但他罪成就失去搖擺選民的支持。
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