川普有罪／34紙本文件成定罪證據 每份文件代表一項罪名

陪審團30日由一名代表將陪審員一致的裁決交給默欽法官（中），川普（左一）也在場聆判。（美聯社）

前總統川普 封口費案審理期間，檢察官在庭上不斷告訴陪審員，別仰賴川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)的說詞，而要聚焦紙本紀錄；陪審團最終根據34份檢方提交的紙本證據，認定川普有罪。

華盛頓郵報 報導，這34份紙本文件分別是11張付款通知、12張收據和11張支票 ，每一份文件代表川普有罪的一項罪名。

檢察官主張，這些文件顯示川普在2016年大選期間，蓄意偽造補償柯恩的商業紀錄，意圖掩飾付給緋聞對象、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元的封口費。

檢方發現，川普及其信託於2017年付給柯恩42萬元。

柯恩作證時告訴陪審員，42萬元的數額是在川普就職典禮前幾天，與川普及川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)共同討論的結果，其中包括封口費13萬元、柯恩替川普代墊給廠商的5萬元、前述兩筆款項的稅務雜支18萬元，以及6萬元獎金。

川普集團前資深副總裁與財務總監麥康尼(Jeffrey McConney)手寫的便條紙記載了前述金額；麥康尼與魏索柏格作分開作證時供稱，他們曾討論償付柯恩的計畫。

柯恩作證時表示，會晤川普和魏索柏格期間，這兩個人決定透過單次3萬5000元的12筆款項，償還他付封口費給丹尼爾斯等相關支出。

最後，柯恩2017年寄了11張付款通知給魏索柏格，當作「提供服務」(services rendered)的收據，但他作證時坦言，根本沒有提供服務，這些支票是用以「償還封口費」。

不過，檢方指控這些收據不當描述這些錢是付給柯恩的正當法律費用。

這些收據都由川普集團的應付帳款主管黛博拉‧塔拉索夫(Deborah Tarasoff)負責，她作證表示，接獲魏索柏格及另一位資深財務主管的裁示，付錢給柯恩。