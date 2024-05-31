川普有罪／他仍可選總統還能投票 當選甚至還能特赦自己

被陪審團裁決有罪之後，川普痛批本案都是拜登政府一手造成，他會繼續奮戰到底。（美聯社）

前總統川普 「封口費案」30日被裁定有罪，但依據美國憲法，他依然可以繼續選總統；此案判刑日訂在7月11日，恰巧在共和黨 全國委員會(Republican National Committee, RNC)舉行的四天前。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約陪審團30日裁定川普被指控的34項偽造商業紀錄等重罪都有罪。

眾人馬上問，遭定罪的重罪犯可以選總統嗎？顯然可以。

接續問題更複雜些，川普身為重罪犯，可以投給自己嗎？也許可以。

美國憲法明定總統候選人的三個必要條件，分別是美國出生的公民、年滿35歲，且在美國居住至少14年，川普符合前述三項規定。

另據憲法第14修正案的一項標準，任何曾宣誓就職者參與叛亂，都不能擔任美國官員；聯邦最高法院今年稍早裁定，國會必須通過援引這項禁令的一項特別法，但不會很快發生。

此外，候選人即使坐牢仍可繼續選總統，美國史上早有前例，只是沒選上；社會主義領袖德布斯(Eugene Debs)於1918年在俄亥俄州演說，譴責當局害美國捲入第一次世界大戰，鼓吹民眾抵制徵兵，之後被捕並依煽動叛亂罪判刑十年，他1920年被關在亞特蘭大聯邦監獄期間參選總統。

德布斯在投票 和計票時都受困囹圄，但他仍獲得逾3%的近百萬張選票；煽動叛亂法廢除後，德布斯未獲釋，直到哈定(Warren Harding)總統就任後，才在1921年為德布斯減刑。

接下來的問題更難些，遭定罪的重罪犯可以投票嗎？每州各異。

CNN分析，此次大選，川普於佛羅里達州的投票權，取決於他是否被判刑入獄，以及投票時，他是否已服刑完畢。

每一州的規定各異，佛蒙特州和緬因州允許重罪犯在監獄裡投票；多州則已採取行動，允許假釋的重罪犯投票。

佛州選民2018年公投支持恢復被定罪重罪犯的選舉權，但當時的共和黨議員出招抵制並要求重罪犯支付與判決相關的所有罰款和費用，才能重新獲得選舉權。

致力幫助更生人重獲投票權的「佛州權利恢復聯盟」(Florida Rights Restoration Coalition)副主任沃爾茲(Neil Volz)認為，川普投票沒有太大問題。

在陪審團裁定川普有罪之後，將由法官默欽在11日宣判刑期，這個日期是共和黨今夏7月15日開會的前四天。消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，川普的每一項罪名都面臨輕則罰款，重則可關四年的情況，但所有罪名預料同時宣判，而非連續判刑。