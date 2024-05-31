川普有罪／挺川落淚 反川歡呼 好萊塢明星嘲諷34項控罪

判決公布後，川普支持者大叫判決不公。(美聯社)

前總統川普 的封口費案宣判，陪審團認定他34項指控皆有罪的消息傳出後，在法院外聚集的川普支持者落淚或沉默不語甚至憤怒，好萊塢 明星對此則有不同回應，有人甚至嘲諷「報應」終來到。

每日郵報報導，川普遭控34項罪名皆成立的消息，很快就在30日早上開始就陸續聚集的70名支持者中傳開，對此川普支持者情緒激動不已，有人失聲大哭，有人則相當憤怒，有人沉默不語。支持川普已30年的法蘭克(Richie Frank)指出，這次判決是一場八年的設局，他說，「判決是假的，是暗深層政府(deep state)在管理這個國家。川普不應該被關，如果被關，支持艾瑞克‧川普(Eric Trump)(川普次子)競選總統。」

另一位支持者薩巴(Kim Sabbagh)說，「他沒罪，所有證據都有了。我們的政治如此腐敗，我認為判決終究會被推翻，」不願具名的支持者也說，「這個人是清白的，紐約無法做出公平的審判，我是紐約在地人，法院是骯髒的。」

不過，有人則對此判決感到高興，抗議人士洛克哈特(John Michael Lockhart)說，「我是站在正義的一方。他犯了詐欺罪，我對這次判決感到非常激動。我是從路易斯安納過來，我已經等了八年了。」

在等待川普的車隊離開法院前，支持川普與反川普的抗議者則站在馬路兩旁互嗆，支持者在有罪裁決出爐後，討論要遊行前往川普大廈，當川普車隊在支持者面前放慢速度時，支持者紛紛高喊「我們愛川普」。

川普34罪名皆被判有罪的消息傳出後，多位好萊塢明星也公開對此表態，星際大戰(Star Trek)演員喬治武井(George Takei)就說，「我們應該開始稱他是34，不再是45(位總統)，」導演羅勃瑞納(Rob Reiner)也說，「有罪！」至於演員約翰庫薩克(John Cusack)則表示，「這個愚蠢的叛國罪犯被定罪34次，現在法官會怎麼處理川普的藐視法庭行為呢？」