川普有罪／無須一致裁決？右派媒體假報導助長對法官威脅

右派媒體散播假消息稱，主審法官默欽指示陪審團不必一致即可定罪，助長對法官的威脅。(美聯社)

有關｢封口費｣案法官對陪審團指示的假報導，在右派媒體散播，助長對主審法官的威脅。

好幾家保守派媒體散播默欽(Juan Merchan)法官「誤導」陪審團員的消息，譬如，福斯新聞主播就在X社媒上發文稱，默欽「告訴陪審團，無須一致裁決就能將川普 定罪」。

事實上，默欽29日對陪審團說的是：陪審團必須對被告陰謀使用非法手段「促成或阻止某人當選公職，達成一致的結論，」至於用了哪些非法手段，則無需有一致的結論。

針對陪審團審決的案子，就是針對下列事實，須一致同意，才能將他定罪：川普犯罪因他共謀造假紀錄，意圖犯下其他罪行。至於其他罪行是哪些罪行，陪審團有三個選項：違反「聯邦選舉財務法」；造假其他生意紀錄；或是違反稅法。這三個「非法手段」不是川普在本案被控的罪名，不會讓他有更多罪名成立，因此陪審團員無須就「違法手段」達成共識。

法官對陪審團的指示很複雜也很精細，右派媒體不明就裡或明知故錯，就指示內容猛放假消息。某右翼「有影響力的人」在X上，煽動跟隨者說，想看到默欽因賣國罪被關起來；自稱｢陸戰隊員｣的帳號主人回應說：「讓我搞定司法系統，法官跟檢察官，立即審判，祭出合理的處罰，殯儀館主管準備好，一大票民主黨 社會主義菁英分子的生意很快就上門來了。」

川普自己30日早上對法官指示陪審團一事，在社媒上發表意見，引述福斯新聞評論員說，他被起訴案根本就是「瘋帽匠主持的愛麗絲夢遊記」，大家珍視的公平原則早就被顛倒過來。