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川普有罪／川普怒轟「審判被操縱是恥辱」發誓奮戰到底

編譯廖振堯／綜合報導
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)

封口費案的12人陪審團經過約11小時的審議，於30日下午裁決34項偽造商業紀錄罪罪名皆成立，川普成為首位被判犯下重罪的前總統。判決宣布後，川普在法庭外不滿地說這是個恥辱、審判被動了手腳，而他是無辜之人，發誓將繼續奮戰到底。

政治新聞網站Politico報導，川普走出庭外時滿臉凝重，表示一位自相矛盾且腐敗的法官審理此案、也不肯讓他們更改聆訊地點，這場被操縱的審判是個恥辱。

川普稱「真正的判決將在11月5日由人民作出。他們知道這裡發生了什麼事，每個人都知道發生了什麼事，有索羅斯(George Soros)支持的地方檢察官和所有其他事情。我們沒有做錯任何事，我是一個非常無辜的人。」

川普指的是曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，也抨擊承審法官默欽(Juan Merchan)，稱他沒有做錯任何事。但川普也說這都沒關係，他正在為國家而戰、正在為憲法而戰。「我們整個國家現在都被操縱了，這是拜登政府所為，目的是要重挫或傷害一個政治對手。我們會繼續戰鬥，而到最後我們會贏。」

川普感嘆美國已經陷入地獄，「我們的國家今非昔比。我們是分裂的一團混亂，我們是一個嚴重衰退的國家。數以百萬計的人現在從監獄、精神病院、恐怖集團湧入，他們正在接管，我們的國家陷入了大麻煩。」

川普重申這從一開始就是一個被操縱的決定，矛盾的法官永遠不應審理此案，而他將為美國憲法而戰，「這還遠未結束，非常感謝大家。」

川普被判犯有多項罪名，包括在他的商業紀錄中更動總帳條目，檢方稱他以此掩蓋前私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年總統大選前支付13萬元「封口費」給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，讓她三緘其口婚外情一事。

默欽法官將判刑日期定於7月11日，也就是共和黨全國代表大會(Republican National Convention)開始的前幾天，預計川普將在大會上被正式提名為2024年共和黨總統候選人。

判決公布後，川普(左)在庭外宣讀聲明，怒批遭到政治迫害。(歐新社)
判決公布後，川普(左)在庭外宣讀聲明，怒批遭到政治迫害。(歐新社)

川普 共和黨 拜登

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