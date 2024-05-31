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川普有罪／學者：川普上訴後將推翻判決 估拖到大選後

記者顏伶如／綜合報導
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)

前總統川普遭控偽造商業紀錄的「封口費」案刑事起訴，陪審團審議在30日進入第二天，下午做出34項罪名全數有罪的判決。喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院憲法教授特爾利(Jonathan Turley)對福斯新聞網(Fox News)表示，不管在州級法院或聯邦法院系統，「封口費」案判決結果在川普上訴之後都將遭到推翻。

特爾利說，原本期待陪審團可能挺身而出，維護一直遭到政治目的利用的司法制度。

特爾利分析，「封口費」案疑點重重，有許多理由可以上訴，不過上訴審理將拖到2024年大選過後，上訴進行同時，民主黨及拜登總統則能以「遭到定罪的重罪犯」政治炒作。

前任聯邦檢察官馬爾坎(John Malcolm)則指出，從判決結果可以看出，川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)雖被川普辯護律師批評為「史上最大騙子」，證詞卻獲陪審團採信。

有線電視新聞網(CNN)30日上午報導，消息人士透露，川普陣營研判，陪審員考慮時間拖得愈長，裁決結果對川普有利的希望就愈高。

一名川普顧問對CNN表示，有可能陪審團只花45分鐘審議，便回到法庭宣布罪名成立，因此陪審團審議每拖一分鐘，出現陪審團僵持(hung jury)的機會就隨之增加。

法官命令之下，七男五女組成的陪審團身分嚴格保密。不過，前任佛州法官史瓦特茲(Jeff Swartz)29日接受CNN專訪時指出，其中兩名陪審員是律師，可能在審議過程中扮演提綱挈領的角色。

史瓦特茲受訪時說，如果這兩名律師意見一致，陪審團的決議方向「可能就跟著走」。

華盛頓郵報30日分析，「封口費」案陪審團必須做出一致決議才能讓川普定罪，陪審員要認同檢方主張川普偽造商業紀錄是為了達到其他犯罪目的的指控，檢方指控的犯罪過程頗為複雜難懂，遭到川普辯護律師強力反對。

川普 拜登 佛州

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