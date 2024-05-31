川普有罪／共和黨人批司法腐敗 強生：美國史上可恥的一天

前總統川普封口費案被裁定34項罪名全部成立，聯邦眾院議長強生(左)痛斥這是「美國歷史上可恥的一天」。(美聯社)

前總統川普 的封口費案裁定出爐，陪審團30日下午判決川普34項偽造商業記錄罪名皆成立，判刑日期定於7月11日。消息一出，聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)立刻痛斥這是「美國歷史上可恥的一天」，一眾共和黨人也出面聲援川普；另一方面民主黨 人則歡欣鼓舞，甚至有議員高喊「哈利路亞」。

綜合媒體報導，強生聲明稱民主黨人以荒謬的指控定罪了另一黨領導人而歡呼雀躍，但這些罪名是基於一名被取消律師資格、被定罪的重罪犯的證詞，這純粹是政治而非法律行為。「美國人民認為這是『法律戰』(lawfare)，他們知道這是錯誤且危險的。川普總統將正當地上訴此一荒謬判決，他會贏！」

身為川普的親密盟友，強生本月稍早已前往曼哈頓法院表達支持。強生強調司法系統武器化一直是拜登政府的標誌，當天的判決更進一步證明民主黨將不惜一切代價壓制異議、鎮壓政治對手。

共和黨人紛紛聲援川普，紐約州國會眾議員 史黛芬妮克(Elise Stefanik)說，當天判決表明在拜登和民主黨領導下，武器化的司法系統變得多麼腐敗、受操縱和「不美國」，整起案件是喬拜登盟友為了挽救他失敗的競選活動而提出的。眾議院司法委員會主席、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)稱此判決是「對正義的嘲弄」，川普受到「袋鼠法庭」故意設計的審判程序，目的是讓他遠離總統競選活動。

但許多民主黨人毫不掩飾興奮之情，如加州聯邦眾議員沃特斯(Maxine Waters)發文高喊「哈利路亞！！！」；加州眾議員賈西亞(Robert Garcia)則提到川普上次大選中經常出現的「把她關起來」(Lock her up)口號，反問現在這個口號感覺如何？

其他民主黨人則謹慎反應，伊利諾州眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)便稱這是美國嚴肅而陰暗的時刻，是靠著強大的法治才能迎來此刻。