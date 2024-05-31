封口費案 川普34項全有罪 美首位刑事定罪前總統

陪審團經過兩天審議，30日裁定川普在封口費案34項起訴罪名全部有罪。川普聆聽陪審團的裁決後步出法庭，神情顯得沮喪。（美聯社）

前總統川普 遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星「封口費」時偽造商業紀錄，曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)去年提出34項重罪起訴，七男五女組成的陪審團30日進入第二天審議，下午突然宣判34項罪名全數定罪，川普成為美國史上第一位刑事重罪定罪的前任總統，法官訂於7月11日宣布刑期。

7/11宣布刑期 影響11月大選

華爾街日報分析，「封口費」案因為川普在2016年大選之前的作為而引發，如今這項歷史性的判決結果可能影響川普2024年大選再度問鼎白宮的機會；雖然川普還是可以參加選舉，「封口費」案開審期間川普民調維持穩定，但某些選民表示，如果川普被定罪，選舉時投票給川普的意願恐將變低。

川粉手持「永不屈服」的標語，挺川到底。（路透）

川普：遭人操控、丟臉的訴訟

宣讀陪審團裁決結果之後，川普神情顯得不悅，緊緊抓著次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)的手，然後才步出法庭。川普在法院走廊發表談話說：「這是一場遭人操控、丟臉的訴訟。」他說：「真正的判決將是11月5日，由人民決定。」

陪審團判決出爐的幾分鐘後，拜登競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)旋即發表聲明指出：「沒有任何人可以凌駕於法律之上。」泰勒也說，還有辦法能讓川普不再入主橢圓形辦公室，「就是透過選票」。

白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)發言人薩姆斯(Ian Sams)則說：「我們尊重法律，目前沒有進一步評論。」

反川民眾在紐約法院外高舉標語，歡迎陪審團對川普的有罪判決。（美聯社）

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)接下來面臨空前考驗：如何對77歲的川普宣判刑責。7月11日宣判日期剛好在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)開幕前幾天。

根據紐約州州法，川普遭到起訴的34項罪名屬於罪行較輕的重罪，沒有強制坐牢處分。白艾榮對「封口費」案的起訴方式堪稱毫無前例，川普則是沒有前科紀錄的初犯(first-time offender)，一般認為默欽判處川普坐牢的機率不高，較可能的選項則是罰金或緩刑。川普預料將提出上訴，耗時估計數月甚至數年，如果川普在今年大選勝出，上任之後可能面臨「封口費」案餘波盪漾。

曼哈頓法院外，川普支持者對判決結果表達不滿。頭戴「川普2024」標語紅帽的男子說：「紐約痛恨川普，這太糟糕了，這不公平。」

除了「封口費」案之外，川普還有另外三件起訴案同步進行中：其中兩件與涉嫌在2020年大選過後推翻拜登勝選結果有關，另一件則是涉嫌卸任之後擅自將機密文件從白宮帶走。這些案件在2024年大選投票日之前開審的機率都不高，不少政治觀察家認為，「封口費」案是川普遭到起訴的刑事案件中影響程度最輕的。

白艾榮2023年4月宣布「封口費」案34項重罪起訴，成為川普第一件起訴案。檢方指出，川普偽造數十份文件，隱瞞透過私人律師柯恩(Michael Cohen)付「封口費」給一夜情對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)的事實，給丹尼爾斯「封口費」則是避免緋聞在2016年大選之前曝光。川普對於所有起訴罪名都辯稱清白，也否認與丹尼爾斯有婚外情。

偽造商業紀錄在紐約州州法屬於輕罪，但白艾榮主張以重罪起訴，因為川普有非法干預2016年大選的其他犯罪意圖。川普則批評白艾榮的起訴是出於政治動機。