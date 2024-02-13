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遭裁定不具總統豁免權 川普上訴最高法院

中央社／華盛頓12日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普今天向最高法院提出上訴，以阻止聯邦上訴法院先前的裁決，這項裁決駁回他主張擔任總統期間因涉嫌犯罪而享有不被起訴的豁免權。

法新社報導，要求最高法院暫緩執行聯邦上訴法院先前裁決的上訴，對於決定川普是否可以因試圖推翻2020年選舉而受審至關重要。在那場大選中，川普輸給現任總統拜登

總統選舉日將於九個月後登場，極右派的前總統川普可能代表共和黨出馬競選，第二度與拜登對決，川普提出上訴等於是將自己的命運交給最高法院。

川普是美國史上第一位在多項刑事、法律調查及審判陰影下競選的主要總統候選人。

他在四起刑事案件中面臨91項指控，涉及他在離開白宮時從白宮帶走絕對機密文件、使用封口費來壓制關於婚外性行為的指控，以及多管齊下試圖推翻拜登2020年的勝選。

位階略低於最高法院的聯邦上訴法院，本月稍早裁定川普不能享有免於被起訴的豁免權。

聯邦上訴法院合議庭法官說，川普聲稱他在白宮期間採取的行動享有免於承擔刑事責任的豁免權，「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」。

川普一直堅持認為，總統必須擁有完全的法律豁免權，才能在不必「害怕」遭「報復」的情況下履行職責。

然而，聯邦上訴法院表示，透過給予豁免權將總統置於司法和立法機構「無法觸及」的範圍之外，將「瓦解我們的三權分立制度」。

上訴法院將裁決擱置到今天，以便川普有機會向美國最高法院提出上訴。

最高法院的九名大法官現在必須決定是否受理還是可能拒絕受理此案，一旦拒絕受理將是自動允許下級法院的裁決生效。

對川普企圖顛覆2020年大選的審判原定於3月4日開始，但因上訴而延後。

隨著總統大選即將來臨，最高法院作出回應的時間將進一步影響審判的日程。

川普 拜登 白宮

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