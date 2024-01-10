喬州檢察官爆緋聞 川營要求：撤銷起訴資格

起訴川普的喬州檢察官威利斯被傳緋聞，川普陣營要求應該撤銷已起訴的罪名，並撤除威利斯的起訴資格。（路透）

喬治亞州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)2023年8月起訴包括前總統川普 在內共計19人，指控企圖改變喬州 選舉結果。被告之一羅曼(Mike Roman)8日向喬州法院聲請動議，主張撤銷七項起訴罪名，並要求法院裁定威利斯喪失起訴資格，理由是威利斯與已婚特別檢察官韋德(Nathan Wade)有婚外情。

韋德為威利斯部屬，獲任命為調查川普干預喬州選舉的特別檢察官。羅曼在127頁訴狀中引述爆料人士說詞及離婚官司紀錄向法院指出，韋德花費納稅人稅金與威利斯在世界各地旅遊，違反公帑使用規範，涉嫌利益衝突，也違背喬州公務員行為條款。

羅曼指出，韋德以65萬薪酬價碼加入喬州調查川普團隊之前，與威利斯就有地下情。

威利斯對川普等被告的起訴罪名包括違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act，又譯「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。起訴書形容被告為「犯罪企業」(criminal enterprise)成員，企圖改變喬州合法選舉結果。川普則向法院辯稱無罪，並說檢方存有政治動機。

調查干預選舉的喬州檢察官之間傳出緋聞，川普在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，整件起訴案應該全數撤銷。

喬治亞州立大學(Georgia State University)法律與倫理學教授康寧漢(Clark Cunningham)調閱文件後，發現沒有任何證實兩人關係的具體證據：「如果羅曼的律師指控威利斯和韋德存有不正當關係，就有責任要提出證據，例如知情人士的宣示證詞或經過驗證的可靠文件。」

不過，羅曼辯護律師默欽特(Ashleigh Merchant)接受電話訪問時強調，她已查看部分資料，證實韋德和威利斯一起度假並由韋德埋單部分機票錢，並重申相關證據封存在韋德離婚檔案，她已要求法院解封。

辯護律師出身的司法評論員懷特(Ken White)在部落格網站Threads撰文指出，羅曼指控對富爾頓郡起訴川普案具有龐大的潛在殺傷力，起訴案出現任何破口，對於川普來說都是重大勝利。

來源:Forbes Breaking News