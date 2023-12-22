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川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

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川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

記者顏伶如／即時報導
最高法院拒絕審理特別檢察官史密斯的速審要求，被視為川普團隊的暫時勝利，可拖延川普涉及國會暴動案的司法時程。（美聯社）
最高法院拒絕審理特別檢察官史密斯的速審要求，被視為川普團隊的暫時勝利，可拖延川普涉及國會暴動案的司法時程。（美聯社）

特別檢察官史密斯(Jack Smith)以企圖推翻2020年選舉結果為由起訴前總統川普，川普則辯稱身為總統擁有免遭起訴的豁免權；史密斯11日請求最高法院加速審理此案，跳過上訴法院，但22日被最高法院打回票，象徵川普拖延審判戰術的一大勝利。

最高法院大法官並未說明駁回理由，也未附加不同意見書；川普推翻大選結果訴訟案將由華府特區聯邦上訴法院審理，合議庭三位法官之一包括拜登總統任命的57歲華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)。

紐約時報分析，最高法院的裁決讓川普獲得實質上的重大勝利，辯護律師團對於川普在全國各地面臨的刑事起訴頻頻祭出拖延戰術。

科羅拉多州高等法院19日判決川普不得列名總統選票，該案必須由最高法院作出最後決定；最高法院近來成為總統選舉的政治目光焦點。

推翻2020年大選結果的刑事起訴案預計明年3月4日開審，最高法院駁回史密斯加訴審理的請求，是否對庭訊時程造成影響，目前尚不明朗。紐約時報報導，開庭時間可能因此往後挪。

推翻2020年大選結果的訴訟如果開庭時程延後，庭訊不僅將與2024年大選緊鑼密鼓的選舉季重疊，還可能延續到大選結束之後；如果川普贏得2024年大選，將有權下令撤銷起訴。

史密斯日前向大法官提出加速審理請求時指出，華府特區聯邦區域法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)1日已裁定特別檢察官可以起訴川普。史密斯說，此案反映美國民主信念的基本核心問題：前任總統是否擁有絕對豁免權(absolute immunity)任內犯罪得以免遭聯邦起訴，或者身分受到憲法保護而免於受到聯邦犯罪起訴。

對於裘特康的判決，川普則向聯邦上訴法院上訴。

華府特區聯邦上訴法院已經排訂盡早審理的日程，預計明年1月9日舉行審前簡報及流程討論，合議庭將由潘愉、前總統老布希(George H.W. Bush)任命的韓德森(Karen L. Henderson)、拜登任命的柴爾茲(J. Michelle Childs)三位聯邦法院法官組成。

紐約時報分析，預料合議庭很快就會宣布裁決，如果川普敗訴，可以要求上訴法院全體法官重審此案；無論華府特區聯邦上訴法院判決結果如何，敗訴的一方極可能向最高法院上訴。

特別檢察官史密斯希望最高法院能夠快速審理川普是否擁有豁免權，遭最高院駁回，要他依...
特別檢察官史密斯希望最高法院能夠快速審理川普是否擁有豁免權，遭最高院駁回，要他依序向上訴法院提出。（美聯社）
最高法院頻頻被迫審理高度敏感的選舉議題，22日拒絕了特別檢察官的越級上訴，等於暫...
最高法院頻頻被迫審理高度敏感的選舉議題，22日拒絕了特別檢察官的越級上訴，等於暫時先擱置一個棘手案件。（美聯社）

川普 華府特區 紐約時報

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