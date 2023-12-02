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川普涉推翻2020大選求撤案 法官裁定不具刑事豁免權

中央社／華盛頓1日綜合報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普因涉嫌密謀推翻2020年大選敗選結果，遭到特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴，川普尋求撤案，但法官今天裁定他在任內的作為不具刑事指控豁免權。

路透報導，美國聯邦地區法院法官裘特康（Tanya Chutkan）認為，總統卸任後不能面臨刑事指控的結論沒有法律依據。

裘特康在裁定書中寫道：「無論在任總統可能享有何種豁免權，美國一次只有一位政府最高首長，而這個職位並沒有賦予終身『免獄卡』。」

由於川普是美國史上第一位面臨刑事指控的卸任總統，裘特康的裁定是美國法院首次確認總統犯法與庶民同罪。

法官也駁回川普的主張；川普宣稱這些指控侵犯他在美國憲法第一修正案中享有的言論自由權。川普的律師團先前指稱史密斯起訴是「企圖將核心政治言論和政治倡議定罪」。

川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）拒絕對裁定結果置評。

裘特康的裁定結果使得川普距離陪審團審判更近一步。川普被控密謀干預2020年大選的選舉人票計票，並阻礙國會對拜登勝選的認證。川普拒不認罪，並指控檢方試圖破壞他的選情。川普在共和黨總統提名戰聲勢領先，明年大選可能再度對決尋求連任的現任總統拜登。

審判預定明年3月展開。川普可以立即對裁定提出抗告，這可能會使得上訴法院或可能是最高法院在權衡的同時，有望讓審判延遲。

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