川普傳洩露核潛艦機密給澳洲富商 他又再跟45人說

傳前總統川普(左)卸任後不久，曾與澳洲富商普拉特(右)透露有關美國核潛艦的機密資訊。圖為川普2019年與時任澳洲總理莫里森(中)參訪普拉特旗下位於俄亥俄州的工廠。(美聯社資料照片)

紐約時報引述兩位知情人士報導，前總統川普 卸任後不久，曾在他位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與一名澳洲 商人透露有關美國核潛艦的機密資訊。

知情人士指出，這位商人是澳洲富商、世界最大紙箱製造和回收公司之一Visy的老闆普拉特（Anthony Pratt），他隨後又與數十人分享有關潛艦的敏感細節，稱川普的外洩可能會危及美國核潛艦隊。

美國廣播公司（ABC）報導，在與川普會面後的電子郵件和對話中，普拉特向至少45人透露川普所述，其中包括6 名記者、11名其公司員工、10名澳洲官員和3名澳洲前總理。

知情人士稱，為特別檢察官史密斯（Jack Smith）工作的聯邦檢察官知悉川普向普拉特洩露機密的情形後，曾與普拉特進行過面談，以作為對川普處理機密文件的調查一部分。

另一名知情人士指，檢察官已將普拉特列為可能的80多名證人之一，他們可以在定於5月於佛州 皮爾斯堡（Fort Pierce）聯邦地方法院開始的機密文件審判中，作證指控川普。

普拉特的名字沒有出現在起訴書中，該起訴書指控川普在卸任後非法持有近三打機密文件，並與他的兩名助理在海湖莊園合謀阻礙政府取得這些文件。

但川普漫不經心地與普拉特討論一些國家最敏感的核機密一事，可能有助於檢察官證實川普長期以來有魯莽處理機密資訊的習慣。