若拜登干預川普案？司法部長：我將辭職

司法部長加蘭德在電視節目中稱，如果拜登總統要他打壓川普，他會馬上辭職。(歐新社)

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)在1日播出的訪談節目中表示，若拜登 總統委託他對共和黨前總統川普 採取行動，他將會辭職；但也表示，不認為自己會落入這種情況。

加蘭德接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時表示，「我確信這不會發生，就算發生，我也不會做任何事；若有必要，我會辭職，但沒有任何跡象顯示這類事情會發生。」

司法部不僅為判斷是否依推翻2020年大選及不當處置機密文件而起訴川普的核心單位，也涉及拜登次子杭特(Hunter Biden)遭起訴的案件，以及2021年國會暴亂調查後，當局在拜登家中及辦公室找到機密文件等案件；加蘭德已分別任命三位特別檢察官負責調查。

加蘭德謹慎應對相關案件，重申不談細節，並否認川普及其支持者說「案件是為影響川普2024年選情」的說法。

加蘭德說，「這不正確，司法部檢察官無黨派立場，他們做決策時不考量黨派。」

加蘭德表示，拜登從未試圖干預調查，或指示他輕放杭特涉及的案件。杭特涉入稅務及槍枝案件，本周將於德拉瓦州出庭。

加蘭德說：「我們沒有對共和黨做一套，對民主黨做一套；不分敵我，我們只有一套規則，根據事實與法律，並根據憲法做決定，保障公民自由。」

加蘭德談及對司法人員的暴力時，備感氣憤，尤其是負責川普案件的法官及檢察官收到死亡威脅。

他說：「人們可以口頭與人激烈爭執，但不能動用暴力或會導致暴力結果的威脅。美國人必須保護彼此，必須確保以禮相待，聽取反面觀點，高聲辯論，但不能採取暴力及暴力威脅，這是延續民主的唯一辦法。」