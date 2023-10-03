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出庭當造勢？川普民事詐欺案開審 6大看點一次掌握

編譯陳韻涵／綜合2日電
川普2日前往曼哈頓法院出庭，圖為川粉在法庭外要他「別投降」。(路透)
川普2日前往曼哈頓法院出庭，圖為川粉在法庭外要他「別投降」。(路透)

前總統川普2日現身曼哈頓法院，出席金融詐欺民事案件聆審，並把握每個機會批評法官及興訟的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)。

川普把出庭當作造勢活動，指當局對他提起四宗刑事訴訟；上周，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)裁定川普申貸時浮報「川普集團」房地產與金融資產價值，構成民事詐欺。

川普律師團利用開場陳述指摘法官，凸顯被告方在可能延續到12月的訴訟中，採取戰鬥模式。

以下為川普出庭首日，有線電視新聞網(CNN)整理的六大看點：

1.川普出庭當造勢

川普2日親自出庭，這是他藉此機會造勢的選擇；此案為民事訴訟，並非刑案，他原本無須親自出庭。

此案威脅到川普在紐約的事業，他出庭，凸顯他視此案與其他州和聯邦法院針對他提起的刑事案件一樣緊迫。

川普在鏡頭前及社群媒體平台抨擊詹樂霞以金融詐欺罪名起訴他，並譴責法官恩格隆上周裁定追究民事責任。

此外，川普試圖將此案與特檢史密斯(Jack Smith)的刑案關聯；但兩者並無瓜葛。

2.檢察長要求永久禁止川普在紐約經商

詹樂霞辦公室向法院求處對川普開罰2億5000萬元且永久禁止在紐約經商，法官若採納詹樂霞建議，川普將無法回到他崛起的紐約房地產商場。

紐約州州檢察長詹樂霞指控川普膨脹集團地產價值，有詐欺情事。(路透)
紐約州州檢察長詹樂霞指控川普膨脹集團地產價值，有詐欺情事。(路透)

3.川普律師駁詐欺：計算方法不同

川普律師團2日表示，檢方認定的詐欺，實為「計算方法不同」的差異，且是商業房地產運作的一環。

川普的律師凱斯(Christopher Kise)辯稱，當事人無意欺詐，此案「沒有受害者」。

4.法官與川普律師交鋒

川普的律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)結束開場陳述，指詹樂霞曾說要「抓到川普」，遭恩格隆駁斥。

恩格隆深諳辯護團隊試圖將此案定調為詹樂霞對川普的「獵巫」，但他已否決此動議，稱紐約上訴法院維持他的裁決。

5.訴訟時效爭議

恩格隆在庭審尾聲，提問是否針對2011年財務文件進行冗長的證人證詞程序，因為該案件的時效只到2014年，質疑此舉是否「浪費時間」。

此議題未來需密切關注，主因是川普及其律師團主張可基於時效規定，捨棄此案大部分內容。

6.訴訟持久戰 將深究財務細節

恩格隆表示，此案預料將持續兩個多月，至12月22日，期間將深究財務細節，詹樂霞辦公室和川普律師團會就財務報表、會計實務和財產估值進行辯論。

川普 詐欺 房地產

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