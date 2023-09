Politico民調：川普參與叛亂 51%選民認為應禁止參選

儘管川普在共和黨內一馬當先,但他因國會暴亂案被起訴,有過半選民贊成引用憲法第14修正案,禁止他參加2024年總統大選。(Getty Images)

政治新聞網Politico引述最新民調 指出,有51%國人支持引用憲法第14修正案,指控前總統川普 參加叛亂活動,應禁止他參選2024年總統大選。

根據Morning Consult poll於9月23日至25日針對1967名註冊選民進行的民調,51%認為川普參與叛亂,支持引用憲法第14修正案,禁止川普參選;同時另有34%受訪者持反對意見。

根據第14修正案,凡「參與叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)合眾國或「向合眾國敵人提供援助或支持者」將被取消擔任公職的資格。民調顯示無論政黨傾向,有63%受訪者表示強烈或傾向支持援用第14修正案,有16%表示強烈或傾向反對。

當被問及是否相信川普參與叛亂時,51%表示認同或相信,35%持反對意見;民調結果也顯示黨派傾向,因為79%民主黨 選民和49%獨立選民相信川普參與叛亂,但只有不到四分之一共和黨選民認同此說。

據Politico報導,兩個自由派團體:「力挺人民言論自由」(Free Speech For People,FSFP)和「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)已分別在明尼蘇達州和科羅拉多州提起告訴,希望取消川普參選資格,並致函要求各州主導選務的州務卿別讓川普名字出現在選票上。

不過,無論民主黨籍或共和黨籍州務卿,都缺乏法律權限,主張交由法院裁決,密西根州民主黨籍州務卿本森(Jocelyn Benson)直言:「聯邦最高法院才是解決問題的適當場所,州務卿的作為並不重要,因為我們希望由聯邦最高法院作出最後裁決。」

對此,川普競選團隊發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)先前即指控推動第14修正案純屬政治性攻擊,而且是「顛倒法律」之舉。